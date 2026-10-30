Si accendono i varchi: parte la Ztl 

Sembra la volta buona, anche se quando si parla di Ztl a Oristano si scatena la bufera. Prevista anche dal giorno dopo che il Comune ha ufficializzato l’avvio sperimentale da lunedì («dalle 13.30 del sabato alle 7.30 del lunedì e poi ogni giorno dalle 20.30 alle 7.30 del successivo»). Malgrado però due documenti pro revoca e un tentativo di presentare una mozione per fermare la Ztl (non andata a buon fine) da parte di qualche esponente di maggioranza passa la linea del sindaco e di quasi tutte le forze politiche consiliari che sulla bontà della Ztl non hanno dubbi anche se con marcati distinguo. D’altronde il tema diventa “tipicamente oristanese” se si pensa che in città è stata istituita 20 anni fa ma fatta rispettare pochi mesi.

La svolta

Dell’esistenza della Ztl se ne ricordò l’ex assessore alla Viabilità, Ivano Cuccu, chiedendo ai vigili urbani di sanzionare chi parcheggiava l’auto ignaro dei divieti. «Le regole esistono e sono in vigore, in virtù di due delibere della Giunta di ottobre 2006 e aprile 2007», disse il 3 giugno 2023. E Cuccu con il sostegno di sindaco, Giunta e maggioranza portò avanti le pratiche per installare le telecamere nei varchi (prima otto poi sei).

Volantini e norme

Settembre 2024: il Comune avvia una campagna di volantinaggio per avvisare gli automobilisti «che i controlli riprenderanno» (cosa che non accade). Il 10 febbraio 2025 la Giunta Sanna (all’unanimità) approva la regolamentazione della Ztl (varchi aperti tutti i giorni 10-13 e 16-19.30) e delle Aree pedonali. Una decisione che scatena l’ira di un manipolo di residenti e commercianti e che spinge la minoranza a portare il tema in Consiglio, il 14 marzo 2025: non sarebbe il caso di coinvolgere Assemblea civica, residenti e commercianti nella programmazione della Ztl?

Il Consiglio

Undici contrari, 7 a favore e un astenuto: mozione respinta. «Il confronto c’è stato e dal 2023 ci sono stati tanti appuntamenti – disse il sindaco, Massimiliano Sanna - Va bene l’attuale situazione del centro storico? È vivibile? Le attività economiche vanno alla grande? Dobbiamo dare un nuovo input, sperimentale. Il problema è che in questa città non si vogliono prendere decisioni. Questa logica non mi appartiene». Durante la discussione in Aula non ci fu un esponente a dichiararsi contrario a priori alla Ztl, sia della minoranza che della maggioranza.

I costi

L’iter procede, il Comune compra le telecamere (105mila euro), chiede alla società che gestisce l’illuminazione di implementare gli impianti elettrici nei varchi (altri 13mila euro). Ma soprattutto i residenti in centro (e tutti gli autorizzati) sborsano 36 euro per avere il pass: una delle tariffe più alte in Sardegna.

La crisi

A fine 2025 Psd’Az, Udc e FdI presentano una mozione (poi ritirata) per chiedere la revoca in autotutela della delibera sulla Ztl (quella votata all’unanimità). Il 6 febbraio Ivano Cuccu sulle colonne di questo giornale annunciava: «A marzo siamo pronti a partire». Quattro giorni dopo FdI, Udc, Psd’Az chiedono al sindaco di togliergli la delega alla Viabilità. Ennesima crisi alla quale la città assiste attonita. Durante la seduta consiliare del 20 febbraio il sindaco accende il microfono: «Ho il coraggio di portare avanti le nostre scelte. Non possiamo sempre accettare il dissenso di un gruppo di cittadini, che non rappresenta la totalità, su un’azione dell’amministrazione. Non ci dobbiamo spaventare e bisogna fare le cose, nel miglior modo possibile con confronti e anni di lavoro». Il 2 marzo Sanna azzera la Giunta, saluta Cuccu (e il suo partito) e il 29 imbarca Sardegna 20 Venti nominando Paolo Angioi assessore anche alla Viabilità.

Riparte l’iter

Primo step del neo assessore: assemblea per sentire gli umori di quei cittadini che non vogliono la Ztl. «È giusto avviare una fase sperimentale per migliorare la vivibilità del centro e contrastare lo spopolamento: oggi c’è il caos totale», disse nel suo intervento Sanna.

Si cambia

Il 12 maggio la novità: «Il tavolo politico di maggioranza ha condiviso le nuove regole, anche alla luce delle risultanze emerse nella recente assemblea», comunicava il sindaco in una nota nella quale si precisava che «La fase sperimentale della nuova Ztl durerà tre mesi». A metà agosto la Giunta approva (all’unanimità) la delibera di Angioi con le modifiche che riguardano gli orari.

Il via

Il 23 ottobre la comunicazione del Comune: dal primo novembre via alla fase sperimentale della Ztl. Il giorno dopo la nota «personale» del consigliere di Fratelli d’Italia, Fulvio Deriu, che ne chiede la revoca. A stretto giro la risposta dell’assessore alla Viabilità che si dice pronto «a rivedere la delibera, anche in senso di revoca». Così (al momento) pare non sia forse anche perché sindaco e maggioranza hanno ritenuto doveroso mettere un punto a una storia normale nel resto del mondo ma maledettamente complicata a Oristano.

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