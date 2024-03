Si accendono i lampioni in via del Canale di Santa Greca 

E luce fu. Un evento non biblico né epico ma sicuramente memorabile perché in via del Canale di Santa Greca a Sestu arriva l’illuminazione dopo quasi vent’anni di oscurità. Una beffa ulteriore perché i lampioni c’erano, ma rimanevano sempre spenti.

«Quella linea era rimasta spenta perché presentava difficoltà tecniche per collegarla a reti esistenti che rendevano il tutto antieconomico, per cui si optò per richiedere al gestore una nuova utenza, ma nel frattempo furono rubati alcuni cavi», ricorda il vicesindaco, Massimiliano Bullita; «con l'intervento di pochi giorni fa sono stati ripristinati ed è stato possibile accendere la linea». Una zona nata da poco, all’inizio anche senza nome, estrema periferia sestese, senza case ma con molti depositi e attività d’ingrosso. La sera calava l’oscurità, un bel problema con il gran via vai dei mezzi pesanti; tra gli altri problemi c’era il canale accanto, con le canne altissime, non di competenza del Comune ma della Città Metropolitana, dove spesso qualche incivile buttava i rifiuti, magari col favore del buio.

«Finalmente abbiamo visto la luce», racconta Marcello Abis, che lavora in un’attività lì, «ho visto con piacere anche gli operai che si occupano del canale qui vicino, quindi sicuramente presto arriveranno. Un piccolo ma grande passo che migliora la strada».

RIPRODUZIONE RISERVATA