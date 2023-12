Si accende l’albero delle “uncinettine” 

I colorati addobbi di maglia e le centinaia di piccole luci a led dell’albero natalizio in piazza Santa Barbara creato dal gruppo delle “uncinettine” hanno inaugurato l’atmosfera delle feste a Villacidro.

L’installazione ha raccolto tanti commenti positivi dalle persone, in piazza per la festa della santa patrona. «Siamo felici e soddisfatte del lavoro fatto e che la nostra creazione sia piaciuta a tutti», commenta Antonella Congia, che ha coinvolto quindici donne in questo originale progetto.

«Animare il Natale a Villacidro è da sempre obiettivo di questa amministrazione», annuncia l’assessore alla Cultura, Christian Balloi. «Stiamo installando nelle rotonde del paese e in piazza s’Osteria gli alberi di luminarie, nonostante il vento dei giorni scorsi abbia rallentato un po’ i lavori: dovremmo riuscire ad accenderli stasera. Quest’anno abbiamo aperto anche un bando alle associazioni e sosteniamo tutte le iniziative, come il mercatino Manus de Oru, la Casa di Babbo Natale, i saggi scolastici, le iniziative del servizio socio educativo e la creazione dell’albero con i decori realizzati all’uncinetto, che da qualche giorno abbellisce la piazza. Il prossimo anno contiamo di coinvolgere anche le attività commerciali, con cui abbiamo iniziato quest’anno una proficua collaborazione, con iniziative come la lotteria degli scontrini», conclude l'assessore.

