Si accelera sulla Cossatzu-Tascusì 

«I cantieri della Cossatzu-Tascusì verranno affidati fra luglio e agosto». Lo annunciano i tecnici di Ois e assessorato regionale dei Lavori pubblici, durante il sopralluogo di ieri mattina, successivo all’affidamento della progettazione esecutiva della strada alla società Engeko Scarl, che raggruppa vari professionisti sardi. Nel corso dell’incontro, a cui hanno partecipato il consigliere provinciale con delega alla viabilità Franco Solinas, rappresentanti dell’assessorato regionale ai Lavori pubblici e amministratori di Aritzo, Belvì, Desulo e Gadoni, è emerso l’obiettivo di accelerare l’iter per poter avviare i lavori in estate.

Gli interventi

Per la strada più alta dell’Isola, dissequestrata negli scorsi anni dopo una lunga inchiesta giudiziaria, ci sono oltre 6 milioni di euro. Serviranno a rimettere in sesto 2.5 chilometri di sterrato fra le località “Genn’e Crobu” e “Guddetorgiu”, da tempo ammalorati e fonte di disagi per diversi turisti traditi da Google Maps. «Si tratta di un’opera essenziale per le zone interne - ha detto Luigi Satta, amministratore unico Ois - e che rappresenta una priorità assoluta per Ois (Opere importanza strategica) e Regione. Stiamo accelerando l’iter per ridare a questo territorio un’opera moderna e funzionale. Proseguiremo senza sosta per arrivare quanto prima all’affido dei cantieri, certi che la progettazione andrà al meglio».

I sindaci di Belvì, Aritzo, Desulo e Gadoni si sono detti «fiduciosi verso una pronta soluzione per una strada da tempo fonte di disagi e problematiche». Franco Solinas sottolinea la collaborazione fra la Provincia e la Regione: «I tecnici nuoresi insieme a quelli cagliaritani hanno lavorato in sinergia per bruciare le tappe. Siamo convinti che quanto prima la viabilità in questo tratto del Gennargentu tornerà ad essere efficiente».

Il furto

Sul fronte parallelo non mancano altre problematiche col furto di diversi guardrail nel tratto di Desulo e Aritzo. Ferma la condanna degli amministratori locali. La Nugoro spa lavora per la messa in sicurezza. Il presidente della Provincia Giuseppe Ciccolini dice: «Quanto accaduto è un fatto grave. Il tentativo di furto di un guardrail non è solo un atto vandalico: è un gesto che mette concretamente a rischio la sicurezza delle persone. Parliamo di infrastrutture essenziali per la tutela degli automobilisti, soprattutto su strade di montagna come questa, dove ogni elemento di protezione può fare la differenza». E poi: «Siamo consapevoli delle difficoltà che questa strada presenta. Stiamo lavorando per programmare gli interventi necessari a garantirne la transitabilità, in attesa dell’avvio dei lavori di competenza della Regione».

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