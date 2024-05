Si abbracciano ma la piena li trascina via 

Udine. L’ultimo abbraccio, lungo minuti. Poi la forza della corrente ha vinto i tentativi di restare uniti e li ha trascinati via. Sono spariti così tre giovani che ieri pomeriggio avevano deciso di fare una passeggiata nel greto del torrente Natisone, a Premariacco. Un momento di relax nel posto e nel momento sbagliato: era in corso un’allerta meteo gialla in corso (con allagamenti e disagi in tutto il Friuli Venezia Giulia, soprattutto a Lignano, ma anche in tutto il Nordest) e il fiume è soggetto a piene improvvise, come ammoniscono i tanti cartelli affissi in zona, che espongono il divieto assoluto di balneazione per il pericolo di annegamento. La situazione è precipitata in pochi minuti. I tre - un ragazzo e due ragazze tra 17 e 25 anni - avevano raggiunto a piedi un isolotto dove hanno trascorso gli ultimi istanti. Quando il livello dell’acqua si sono cinti a vicenda con le braccia, in attesa che arrivassero i soccorsi. L’allarme è stato lanciato dal’autista di uno scuolabus, i vigili del fuoco si sono ancorati sull'autoscala e si sono calati dal ponte per cercare di raggiungere i tre, ai quali hanno anche lanciato delle funi. Ma quando i ragazzi si sono sciolti dall’abbraccio e hanno allungato le mani, cercando di tenere la testa la testa sopra l’acqua, la corrente ha accelerato e sono spariti.

