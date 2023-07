Sì a viale Colombo pedonale 

Sembrava un’impresa impossibile e invece è stato un successo. La chiusura del tratto centrale di viale Colombo, da via Nenni a via Caboto, in occasione di Pata Quartu sabato scorso, è andata al di là di tutte le più rosee aspettative e la circolazione non ne ha quasi risentito. I percorsi alternativi che consentivano di aggirare l’ostacolo, passando o da via San Benedetto–Salieri, per chi arrivava dal Poetto, o da via Bizet-Della Musica, per chi arrivava da viale Marconi, ha ridotto l’impatto della chiusura e così l’iniziativa di Coldiretti, organizzata con il patrocinio del Comune e con la collaborazione del centro commerciale “La via del mare”, va in archivio con un bilancio più che positivo. Chiudere la strada si può, in occasione di appuntamenti importanti e con alcuni correttivi, e si può soprattutto ripetere.

Quel che è certo è che migliaia di persone hanno affollato la via del centro, come mai forse si era visto in città. Merito sicuramente dello street food capace come pochi di attirare le persone, ma anche delle dimostrazioni sportive, della solidarietà, delle offerte dei negozi e di tutto ciò che ha animato viale Colombo.

Quartu città turistica

«Credo che Quartu abbia dimostrato come iniziative come questa possano rendere la città più viva, più turistica», dice il presidente de “La via del mare” Luca Stocchino. «C’era gente ovunque, tutto è andato bene anche sul fronte traffico, merito dell’organizzazione corale. Coldiretti ha fatto un buon lavoro e anche i negozianti hanno avuto modo di farsi conoscere anche da chi è arrivato da altri centri». Dello stesso avviso anche Marina Cuccu dell’omonima profumeria: «È stata una bellissima serata», sostiene, «un’esperienza da ripetere».

Il sindaco

Un plauso è arrivato anche dal sindaco Graziano Milia che nella sua pagina facebook ha scritto: «Quartu viva, accogliente, aperta ai visitatori e ai cittadini mette in mostra le eccellenze del suo territorio con Pataquartu, la manifestazione che punta a far conoscere la tipicità delle colture locali e a creare una logica di filiera di consumo. Complimenti a Coldiretti e a tutti i soggetti associativi e privati che hanno contribuito a rendere questa giornata un vero successo, da replicare». Per Piero Sarritzu della Coldiretti «Pata Quartu è stata un’occasione unica per la comunità locale e per i visitatori. Come lo scorso anno abbiamo voluto coinvolgere le diverse attività della nostra città, portando l’iniziativa nella via principale del commercio».

Spazio da ampliare

E se anche qualcuno ha lamentato le lunghe file agli stand e lo spazio troppo ristretto per accogliere così tante persone, i più contanti sono stati i visitatori. «È stato bello vedere la città così viva», commenta Carlotta Leone, che sulla questione traffico aggiunge: «Pensavo al caos più totale, invece chiudere solo quel pezzo di strada non ha portato grandi scompensi.

