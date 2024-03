Sì a una piazza intitolata a Marino Cao 

Parcheggi, palazzine, servizi per il quartiere, e una grande piazza tra via San Rocco e via Bacaredda, proprio davanti al mercato civico. La rinascita di una delle ultime aree strategiche, forse la più importante, rimasta nel centro della città, per il suo sviluppo urbanistico, è un progetto che il Comune (prima la precedente amministrazione, poi quella attuale) intende, prima o poi, portare a casa. Per l’area (di proprietà privata) che va da via Bacaredda a via San Rocco (dove c’è il mercato) e abbraccia l’ex mobilificio Marino Cao, oltre 11mila metri quadrati, potrà essere l’inizio di una rivoluzione. In attesa della proposta progettuale che presenterà la società titolare di quell’area, la certezza (oltre ai parcheggi, irrinunciabili per l’amministrazione) è rappresentata dalla grande piazza. L’avvocato e consigliere comunale Antonello Angioni propone (con una mozione votata all’unanimità) di «intitolare a Marino Cao uno spazio urbano, piazza o strada, che scaturirà dal progetto di riqualificazione di quell’area», dice. «Nell’ambito di questo processo di riqualificazione, assume notevole importanza la salvaguardia della memoria storica del luogo che vide operare l’industria del mobile fondata da Guglielmo Cao e poi proseguita dal figlio Marino non fu soltanto un abile e ingegnoso imprenditore nel settore del mobile». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA