«Sì a un dipartimento di Fisica» 

L’università del futuro legata a cultura, ricerca, empowerment, territorio. Questi i concetti chiave ricorsi ieri durante il vertice in Prefettura. Lo sviluppo dei corsi nuoresi passa anche per il progetto dell’Einstein Telescope nelle miniere di Sos Enattos, a Lula, anche con la nascita di un eventuale dipartimento di Fisica da realizzare in città. Proposta di peso che sarà valutata in un prossimo vertice con la Regione. Dopo il dibattito alimentato da prese di posizione sui fondi, l’incontro è l’occasione per ragionare in prospettiva col pensiero al progetto internazionale che ruota attorno all’Et.

L’incontro

Alla presenza del commissario liquidatore del Consorzio Uni-Nuoro Giovanni Pinna Parpaglia, del sindaco Andrea Soddu, dell’amministratore straordinario della Provincia Costantino Tidu, del rettore dell’Università di Cagliari Francesco Mola e del delegato Uniss per Nuoro Giovanni Battacone, il prefetto Giancarlo Dionisi pone l’accento sul ruolo strategico che avrebbe un ateneo moderno ed efficiente per lo sviluppo del territorio.

Per il prefetto è decisiva la creazione di una forte sinergia tra le istituzioni pubbliche a livello regionale e nazionale per implementare, con un percorso condiviso, il progetto di sviluppo dell’università di Nuoro che «deve avere una sua autonomia rispondendo alle istanze di una realtà socioeconomica che racchiude grandi potenzialità di crescita e di investimento. Il progetto Et - dice Dionisi - potrebbe favorire l’istituzione di un dipartimento di Fisica a Nuoro e fungere da traino per un rilancio territoriale che necessita di forti e massicce iniezioni di sapere, di innovazione, di contagiosa imprenditorialità».

Il bando

Dionisi richiama l’attenzione anche sull’internazionalizzazione degli scambi accademici, evidenziando l’opportunità che l’Università di Nuoro partecipi a un bando del ministero della Ricerca per l’attribuzione di finanziamenti finalizzati a rendere attrattiva la formazione da svolgersi nell’ottica dell’Einstein.

Commissario e sindaco

«Attendiamo proposte concrete dagli atenei di Cagliari e di Sassari. Contiamo che la Regione ci venga dietro», commenta il commissario Pinna Parpaglia. E aggiunge: «Che sia corso di laurea, dipartimento o master l’importante è garantire una maggiore offerta formativa». Fuga i dubbi adombrati nelle scorse settimane: «Le risorse per i corsi attivati a Nuoro ci sono». Per l’università del futuro già pensa al prossimo incontro che coinvolgerà la Regione, anche perché ha un ruolo fondamentale nel sostegno finanziario al progetto.

«Abbiamo fiducia nel futuro dell’università - dice Soddu -. È stato richiamato l’impegno di Regione e Stato per garantire e supportare la presenza universitaria in città. Abbiamo illustrato i progetti relativi all’università al centro con il mulino Gallisai e il campus nell'ex Artiglieria. Ci sta molto a cuore sia guardando al passato che al futuro con la prospettiva concreta dell’Einstein».

