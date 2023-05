Sì a stipendi uguali per i dipendenti di Comune e Regione 

Gli stipendi più bassi, anche nell’ordine di sei-settemila euro in meno all’anno, sono la parte più evidente del problema. «Poi c’è un tema politico e di funzionamento degli enti, ovvero l'opportunità di avere un comparto unico significa poter agire più facilmente sulla mobilità in termine lavorativi», dice Matteo Massa, capogruppo dei Progressisti in Consiglio, “papa” della mozione a Cagliari per il comparto unico Regione-enti locali. «Prendiamo, per esempio, i progetti del Pnrr, con il comparto unico si può immaginare che le professionalità che oggi stanno in capo a un Comune possano agevolmente dare un sostegno ad altri enti proprio perché inquadrati nello stesso comparto. Ecco perché serve una riforma della pa. Non sarà facile, certo», aggiunge, «ma iniziamo a lavorarci perché sicuramente si può fare», aggiunge.

La “mozione-Massa” è passata martedì scorso all’unanimità con i voti di tutto il Consiglio. «Sono d’accordo», dice il sindaco Paolo Truzzu, «pur sapendo che non risolverà il problema. Ma ha comunque il grande merito di sollevare un tema complesso». «Mi auguro che questo sia solo l'inizio», aggiunge Pierluigi Mannino, FdI. «Occorre retribuire la funzione e non il luogo in cui questa si esercita». ( ma. mad. )

