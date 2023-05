«Sì a “sa ramadura” e minori in sella» 

Processioni a cavallo, strade ricoperte da sa ramadura che rende il manto stradale scivoloso e quel nuovo regolamento sulla partecipazione di cavalieri e amazzoni che fa discutere. Non si placano le polemiche a Pula dopo l’ultima edizione della festa di sant’Efisio. Non è piaciuta agli altri cavalieri del paese la presa di posizione di Gianfranco Locci, che ha puntato il dito contro gli aspetti della processione che andrebbero rivisti, per garantire una maggiore sicurezza degli animali, di chi li cavalca e dei fedeli che accompagnano il santo. Locci, oltre a chiedere il posizionamento sulla strada del tradizionale letto di petali e fiori dopo il passaggio dei cavalli, o quanto meno che vengano risparmiati i punti in cui la pavimentazione è già scivolosa, aveva stigmatizzato anche la presenza di una bambina di nove anni, in sella a uno dei cavalli in processione.

Le reazioni

Gioia Abis, madre della giovane amazzone – che nonostante l’età ha già una certa esperienza in sella – chiarisce la situazione: «Mi spiace che si siano create delle polemiche sterili sulla processione, chi ha tirato in ballo mia figlia non sa che lei ha tutti i requisiti per poter stare su un cavallo durante un corteo. Il regolamento dice espressamente che i minori di 14 anni dotati di patentino hanno la stessa possibilità di un adulto di cavalcare in processione: mi sono battuta per anni affinché la regola che estrometteva i bambini venisse rivista, spetta a loro portare avanti le nostre tradizioni, e bene ha fatto il Comune a modificarla». Pasquale Abis, ex presidente dell’associazione dei Cavalieri di Pula, difende sa ramadura e plaude all’amministrazione comunale per aver dato la possibilità anche ai più giovani di partecipare alle processioni: «Spargere petali e fiori per il passaggio del santo fa parte della tradizione. Ho parlato con tanti cavalieri e tutti sono d’accordo sul fatto che sia giusto dare la possibilità di cavalcare in queste occasioni anche ai più piccoli, chi ha il patentino e l’esperienza sufficiente per condurre un animale ha il diritto di sfilare. Abbiamo ricevuto tanti complimenti per il portamento delle ragazzine che hanno partecipato alla processione: oltre tutto ci sono le immagini della diretta di Videolina che dimostrano come le giovani amazzoni fossero seguite passo dopo passo da un adulto».

Gli incidenti

Luca Murgia è uno dei miliziani scivolati durante la processione a Nora, e spiega come inconvenienti simili possano capitare: «In tutto il tragitto da Cagliari sino al luogo del martirio ne vediamo delle belle, sa ramadura e il manto stradale sdrucciolevole sono una costante per tutto il percorso, in via Azuni, a Cagliari, si rischia di scivolare facilmente, eppure transitano tantissimi cavalli e nessuno si lamenta. Io stesso l’altro giorno sono scivolato a Nora, mi sono buttato giù dalla sella e ho mollato le redini, il cavallo si è fermato poco dopo senza che accadesse nulla. Credo che se un genitore decide di mettere il proprio figlio in sella a un animale sia cosciente di quello che fa, conosca la sua preparazione e lo reputi in grado di gestirlo».