Sì a Porto Rafael, via libera alle nozze 

Coronare il proprio sogno d'amore sulla famosa spiaggia, valorizzata con la sua presenza e quella dei suoi ospiti, da Rafael Neville, Conte di Berlanga, fondatore della rinomata località di Porto Rafael, realizzata a partire dagli anni '60 del ‘900 tra la costa prospiciente la fortezza di Monte Altura e Punta Sardegna si può. E che si possa lì continuare a pronunciare il fatidico “Sì”, in quella esclusiva location, lo ha stabilito il Consiglio di Stato che, lo scorso 29 agosto, ha respinto un’istanza cautelare presentata dal Consorzio dei Proprietari di Punta Sardegna e Porto Rafael. Una vera e propria battaglia dei residenti del celebre villaggio contro i festeggiamenti nuziali.

Il Consorzio già si era visto respinto il ricorso dal Tar Sardegna, presentato contro la delibera della Giunta comunale, durante lo scorso mandato amministrativo, che permette la celebrazione di nozze in una porzione di 50 metri quadri di quella spiaggia della famosa Piazzetta. A Palau dunque, commenta l’assessore Fabrizio Asole, «le coppie che lo desidereranno potranno sposarsi nelle spiagge censite ed autorizzate dal demanio e selezionate dall’Amministrazione in fase di redazione del Pul». Spiagge che, oltre a quella di Porto Rafael, sono quelle di Porto Pollo, della Sciumara e di Porto Mannu, oltre alla suggestiva ex fortezza militare di Monte Altura. Naturalmente – essendo contratti davanti ad un ufficiale di stato civile all'uopo presente - si tratta di matrimoni o unioni producenti tutti gli effetti previsti dalla normativa vigente. Ma l'esclusività e la suggestione del luogo, decisamente vip, ha un costo (per i non residenti), da versare al Comune di Palau, tuttavia non superiore a quello delle altre spiagge “abilitate”: 1000 euro.

