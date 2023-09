Gli Stati Uniti sono sul baratro del 22° shutdown in cinquant’anni. Se entro il 30 settembre il Congresso non troverà un accordo sulla spesa per il 2024, centinaia di migliaia di impiegati federali si ritroveranno a casa senza stipendio. Una vera e propria paralisi che potrebbe durare anche 34 giorni, lo shutdown più lungo della storia recente, come accadde tra il 2018 e il 2019 con Donald Trump.