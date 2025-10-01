VaiOnline
Stati Uniti.
02 ottobre 2025 alle 00:28

Shutdown, migliaia di posti a rischio  

Washington. Fino a 750mila dipendenti federali sospesi senza stipendio compresi i soldati, migliaia di posti a rischio, interruzioni dei servizi nella sanità e nei trasporti, chiusura di parchi e musei. E la Fed privata dei dati sull'occupazione, cruciali per decidere tagli dei tassi di interesse.

America nel caos per lo shutdown , il primo dopo quello di 35 giorni a fine 2018 sempre durante la presidenza Trump, il più lungo degli ultimi decenni. Al Senato si prova un altro giro di voti, dopo i veti incrociati di martedì tra repubblicani e democratici per estendere sino al 21 novembre i finanziamenti al governo federale. Ma il primo tentativo è fallito. Le parti sono ferme nelle loro posizioni già pensando alle elezioni di Midterm del 2026.

«Credevano di sopraffarci senza un minimo di consultazione. Proviamo a raggiungere un accordo che protegga gli americani», ha commentato il leader dem al Senato, Chuck Schumer, ribadendo le richieste del suo partito: estendere i crediti d'imposta per l'Obamacare, annullare i tagli a Medicaid (l'assistenza sanitaria per i meno abbienti) e ai media pubblici, impedire l'uso da parte di Trump di una “pocket rescission” per ridurre ulteriormente gli aiuti esteri.

