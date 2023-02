“Shrinking” Harrison Ford fa il terapeuta per farci ridere ed emozionare  

Dieci episodi per raccontare come i tre protagonisti, tutti terapeuti, oltre ad aiutare i propri pazienti affrontano i loro problemi personali. Su Apple Tv+ e Sky Q c’è “Shrinking”, con Harrison Ford nel suo primo ruolo televisivo da protagonista (interpreta Phil Rhodes) e Jason Segel (“How I met your mother”), una serie comica incentrata sull’elaborazione del lutto e la gestione del dolore.

Non è un caso che sia stata scritta dagli autori di “Ted Lasso”, Bill Lawrence e Brett Goldstein, insieme a Segel. Conosciamo subito Jimmy Laird (Segel), che dopo aver perso la moglie in un incidente non riesce elaborare la disgrazia e fatica a tenere a bada una figlia adolescente. Il suo capo, ecco che arriva Ford, è il pioniere della terapia cognitivo comportamentale e deve imparare a convivere con il Parkinson. Nello stesso studio lavora anche Gaby (interpretata da Jessica Williams, “Animali fantastici”) alle prese con il suo divorzio.

Quando Jimmy decide di andare contro ogni regola deontologica iniziano i guai e le risate. Il terapeuta decide di aprirsi ai suoi pazienti eliminando ogni barriera dicendo esattamente cosa pensa di loro e dei loro problemi. La nuova terapia causa scossoni anche nella sua stessa vita mentre chi gli sta intorno, colleghi e amici, cercheranno di aiutarlo.

La serie (riuscita su tutti i fronti) riesce ad affrontare con ironia, ma senza mancare mai di delicatezza e rispetto, temi importanti come il lutto e la malattia irreversibile in un gioco di terapia collettiva. (gr. pi.)