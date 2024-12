Show, luci e musica: arriva il Natale 

I canti natalizi sotto l’albero luccicante del Bastione. Babbo Natale che torna a incontrare i bambini alla Fiera. Quindi l’animazione nelle vie tradizionali dello shopping illuminate con le luci di Natale (che quest’anno il Comune, dopo diverso tempo, ha riacceso anche a Sant’Avendrace). E poi la musica e l’intrattenimento di giocolieri, saltimbanchi, bande musicali, elfi e mascotte nelle strade e nelle piazze.

È un po’ un sogno il Natale a Cagliari e Pirri. È ricco, ricchissimo, infatti, il menù proposto dall’amministrazione per le festività. «Sarà un Natale con tantissimi eventi in programma per famiglie e bambini», spiega l’assessora alla Cultura e Turismo Maria Francesca Chiappe. «Il fiore all’occhiello dell’amministrazione per queste festività è rappresentato dal programma allestito per le persone più fragili», i bonus, i pasti, le cene per i senza fissa dimora, «ma in generale abbiamo organizzato un programma per accompagnare i cagliaritani per tutte le festività», fino all’Epifania, quindi, aggiunge.

L’avvio

Alcune iniziative sono partite nei giorni scorsi: le tradizionali casette di legno addobbate che vendono decorazioni artigianali e cibi, hanno riaperto nel Corso Vittorio e in piazza Yenne il primo dicembre (fino all’Epifania) e fino a Natale proporranno animazioni e spettacoli nel Corso ( Ma il “programma” decolla ufficialmente oggi con la Fiera Natale che per tre weekend (ogni sabato e domenica fino al 22 dicembre) accoglierà adulti (con la possibilità di fare shopping di qualità ma anche per scoprire e riscoprire il territorio sardo attraverso le produzioni tipiche e le eccellenze enogastronomiche) e bambini (con il fantastico mondo del Villaggio di Babbo Natale). Sempre oggi, alle 18, al teatro degli Intrepidi Monelli di via Sant’Avendrace lo spettacolo “Fiabe Sarde”, mentre Centro Commerciale “I Fenicotteri” in via San Simone, a Santa Gilla, riapre il Wonderland, il Luna Park più amato della Sardegna. E fino al 12 gennaio 2025 in viale Monastir c’è il Martini Cirque D'Europe che propone lo spettacolo King Kong. A Pirri, invece, in via risorgimento apre il mercatino degli artigiani (ogni sabato fino al 21 dicembre).

Gospel, teatro, musei

Il weekend che comincia oggi è già ricco di appuntamenti: domani torna la Grande Jatte (alla Passeggiata Coperta), mentre le mura della vecchia fortezza del Castello di San Michele accoglieranno un mondo incantato popolato da elfi ballerini, mascotte e personaggi Disney, oltre a Babbo Natale. Alle 18, al Bastione, partirà la Camminata di Babbo Natale, un evento dedicato alla solidarietà con l’obiettivo di raccogliere offerte per l’associazione sarda genitori oncoematologia pediatrica. Sabato e domenica prossima, invece, a Casa Saddi a Pirri c’è Su Bixinau - Mercatino di Natale, dedicato all'esposizione di prodotti artigianali, alimentari, cosmetici e creazioni artistiche. Negli stessi giorni, per i tantissimi appassionati del genere, al padiglione G della Fiera c’è il Mercatino del vintage. mentre il 14, alla Fiera, Morricone dirige Morricone. Ricco anche il programma del Doglio: sabato 14 un grande concerto gospel con le voci internazionali di Junior Robinson e Lois Kirby accompagnate dal Black Soul Gospel Choir; ìl giorno dopo sarà la volta dell’Elves’ Village, un programma di attività natalizie gratuite pensato per i più piccoli. Ancora Gospel, il 16 e 17, al Teatro Massimo. Per la vigilia di Natale, invece, il Comune anima le principale strade dalla mattina all’ora di cena. E ogni giorno musei cittadini sempre aperti. Il programma piace anche all’opposizione in Consiglio comunale. Edoardo Tocco (capogruppo di FI) dice che «è bello vedere tanti eventi per la festa più attesa dell’anno». Pieluigi Mannino (capogruppo di FdI) «la città si prepara alla festa pur non dimenticando il triste periodo che si sta vivendo». ( ma. mad. )

