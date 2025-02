Show di Pogacar ma a vincere è Milan 

L’Italia subito a segno nel World Tour di ciclismo, sbarcato nella penisola arabica. Jonathan Milan ha vinto in volata la prima tappa del giro degli Emirati Arabi, la Madinat Zayed Shams Solar Park-Liwa Palace di 138 km, ad Abu Dhabi. Il friulano della Lidl Trek, al secondo successo stagionale, ha preceduto il belga Jasper Philipsen, poi retrocesso per una sbandata nei metri finali, e il neozelandese Finn Fisher-Black (Red Bull-Bora), classificato secondo davanti al danese Tobias Andersen (Picnic- PostNL). Decimo il campione del mondo Tadej Pogacar (Uae Emirates) che sul rettilineo in leggera salita ha allungato restando in testa sino ai 200 metri e dimostrando di avere già una buonissima “gamba”.

Oggi nella seconda tappa (una cronometro di 12,1 km ad Al Hudayriyat Island) proverà ad avvicinare il primato di Jonathan Milan, che ha 10” di vantaggio ma che è uno specialista dell’inseguimento e può fare molto bene. Poi domani ci sarà il primo arrivo in salita, a Jebel Jais e la classifica subirà una nuova rivoluzione.

Ieri molto bene anche Giulio Ciccone, 14°. La tappa (breve, 138 km) è vissuta sul lungo tentativo di tre corridori, tra i quali due italiani Federico Biagnini e Manuele Tarozzi. Proprio il faentino della VF Group Bardiani ha poi tentato di resistere da solo ed è stato ripreso a 11 chilometri dalla conclusione. Il gruppo è rimasto compatto, sino allo sprint finale, lanciato con una spettacolare azione del campione del mondo.

RIPRODUZIONE RISERVATA