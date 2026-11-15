Gavoi. Si sono presentati quasi in 150 per onorare il Memorial Gigi, allestito dal Bt Demurtas Nuoro al lago di Gusana (Gavoi) in ricordo del cane-mascotte del ciclocross sardo. Alessio Fois (60’), Leonardo Onida (40’) e Giuseppe Mezzano (30’) i più rapidi nelle tre prove sotto la pioggia e su un percorso bello, fangoso e difficile. Oscar della sfortuna a Michael Giua, caduto durante i giri di riscaldamento. ( c.a.m. )

Ordini d’arrivo

Gara da 60’ : 1. Alessio Fois (Elmt, Arkitano), 2. Roberto Porcu (Elmt, BT Demurtas), 3. Eros Piras (M2, Donori BT), 4. Sergio Melis (Elmt, Monteponi), 5. Fabrizio Dessì (M2, Ossidiana); 8. Gian Marco Manca (M3, Cannedu Ittiri); 13. Davide Cicu (M1, Ossidiana).

Gara da 40’ : 1. Leonardo Onida (Ju, Jam's Bike Team Buja), 2. Petr Dobry (M5, Donori Bike Team), 3. Alessandro Fara (Ju, S.C. Fc' 72), 4. Andrea Lovicu (M4, BT Demurtas), 5. Edoardo A. Schintu (Ju, Dueppi Cycling Project); 13. Stefano Pani (M7, Sardinia Bike School); 18. G. Luca Marini (M6, Seguimi Bike Project); 27. Giovanni Manzotti (M8, Acido Lattico), 28. Salvatore D'Urso (M9, S.C. Cagliari). Donne : 1. Sara Murgia (Du, Nurri-Orroli), 2. Giulia Delogu (Dj, Sestu Bike), 3. Paola Chessa (W2, Be Tribe), 4. Cinzia Piras (W5, Donori BT), 5. Samuela Cappon (W3, Mtb Monastir).

Gara da 30’. Allievi 2° anno : 1. Giuseppe Mezzano (Sc Pattada), 2. Giacomo Pistis (Sestu Bike), 3. Gabriele Scano (Ossidiana). Allievi 1° anno : 1. Davide Donapai (Dueppi), 2. Fabio Farinelli (Alghero Bike), 3. Daniele Magliona (F. Coppi ’72). Allieve : 1. Alessia Abrioni (Sc Pattada), 2. Linda Solla (Crazy Wheels). Esordienti 2° anno : 1. Francesco Corda (Pool Bike Serramannat), 2. Francesco Sanna (Crazy Wheels), 3. Gabriele Spano (Sc Pattada). Esordienti 1° anno : 1. Andrea Tiddia (Vc Sarroch), 2. Luca Murgia (id.). Donne Esordienti : 1. Veronica Sanna (Crazy Wheels), 2. Rebecca bardi (Alghero Bike).