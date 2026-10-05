Show dell’Under 21: con sei gol va agli Europei 

Spettacolo, gol da guinness e applausi a scena aperta. L’Italia Under 21 incanta l’Adriatico di Pescara annichilendo la Polonia 6-2 e conquistando meritatamente il pass per la fase finale degli Europei di categoria. La squadra di Silvio Baldini, che con la vittoria raggiunge i polacchi in testa al Gruppo E ed è prima per differenza reti, sprinta fin dal via trovando il vantaggio dopo 15 minuti con Koleosho e chiudendo il primo tempo con il raddoppio di Ndour al 27’. Nella ripresa lo show degli Azzurrini continua sempre con il centrocampista della Fiorentina che fa tris con un super gol da quasi 70 metri chiudendo partita e discorso qualificazione. Poi il poker di Lipani al 59’, il gol della bandiera polacco con Mikołajewski (65’) e la cinquina di Fini al 66’. E non è finita: ecco il 5-2 di Żewłakow a 5’ dal fischio finale e infine il sesto gol azzurro di Cherubini (86’).

«Questi sono ragazzi speciali, straordinari e meritano questa soddisfazione», le parole – commosso – del ct Baldini appena finita la partita. «Hanno fatto 15 giorni da grandi professionisti, nessuno si è risparmiato, poi dopo la partita dell’altra sera in Armenia vinta al 95’ era destino che fare quel gol all’ultimo minuto li avrebbe aiutati a esprimersi meglio. Ho detto “vedrete che stasera conoscerete Pescara, un posto dove esiste la magia, dove la gente vi trascinerà”: hanno fatto sei gol. La dedica? Ai miei giocatori, sono troppo belli».

Dopo il 2-0 con cui si era andati all’intervallo, la perla della serata è il tris incredibile che si materializza al 54’: una prodezza di Cher Ndour (doppietta per il centrocampista della Fiorentina) che segna da quasi 70 metri di distanza. Dopo un corner per la Polonia, il capitano degli azzurrini ruba palla nella sua trequarti, vede il portiere fuori dai pali e lascia partire un tiro stupendo che entra in rete facendo esplodere di gioia l’Adriatico. È un gol da cineteca, che toglie ogni speranza di rimonta polacca (nonostante i successivi 4-1 e 5-2) e corona al meglio una partita spettacolare degli Azzurrini. Il risultato tennistico vuol dire qualificazione agli Europei, in programma nel 2027 in Albania e Serbia.

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