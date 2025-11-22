VaiOnline
Serie A.
23 novembre 2025 alle 00:38

Show del Bologna e di Pobega: l’Udinese capitola 

Udinese 0

Bologna 3

Udinese (3-5-2) : Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Ehizibue (18’ st Zanoli), Ekkelenkamp (25’ st Piotrowski), Karlstrom, Atta, Kamara (26’ st Zemura); Zaniolo (18’ st Buksa), Davis (18’ st Bayo). Allenatore Runjaic.

Bologna (4-2-3-1) : Ravaglia; De Silvestri (18’ st Zortea), Heggem, Casale, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini (31’ st Sulemana), Fabbian (31’ st Bernardeschi), Domínguez (38’ st Odgaard); Castro (38’ st Dallinga). Allenatore Italiano.

Arbitro : Sacchi di Macerata.

Reti : st 9’ e 15’ Pobega, 48’ Bernardeschi.

Note : ammonito De Silvestri.

Udine. Il Bologna non si ferma più: vince anche a Udine per 3-0 dopo aver sbagliato un rigore e raggiunge Inter e Roma che giocano oggi. Per i padroni di casa la peggior difesa del torneo con 20 reti incassate. Italiano ne cambia sette rispetto alla vittoria col Napoli. L’avvio è bianconero con le occasioni di Davis, che manda a lato con una spettacolare rovesciata, ed Ekkellenkamp, con Ravaglia che salva da due passi. Al 37’ il tiro di Pobega colpisce il braccio di Ehizibue: è rigore ma Orsolini sbaglia. Nella ripresa gli ospiti dilagano. Al 9’ Orsolini trova Pobega che indovina l’angolo di sinistro e al 15’ il centrocampista raddoppia approfittando di un rinvio corto della difesa. Poi al 48’ Bernardeschi sfrutta l’ennesimo pasticcio bianconero e deposita in rete. A fine gara scontri tra ultras rossoblù e forse dell’ordine: contusi 5 carabinieri e due poliziotti.

