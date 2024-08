Show all’alba a Balai, poi si vola ad Alghero 

Salutare l’alba con le onde del mare che si infrangono sulla spaggia di Balai a Porto Torres e le onde sonore create dal vibrafono di Pasquale Mirra. L’appuntamento è alle 6 di questa mattina col concerto “Moderatamente Solo”, performance per vibrafono e percussioni su composizioni originali del musicista invita ad una riflessione sonora e meditativa, ultima anteprima del festival Musica sulle bocche.

XXIV edizione

La creatura di Enzo Favata taglia quest’anno il traguardo delle 24 edizioni con un cartellone dove figurano ben 30 concerti concentrati nel mese di agosto e distribuiti in nove comuni del Nord Sardegna, con la consueta attenzione nell'abbinare il genere musicale al luogo dove viene suonato e persino al momento della giornata, sfruttando anche le albe e i tramonti. Enzo Favata sottolinea: «Siamo stati i primi a farlo in Europa come festival jazz, creando un modello che ha ispirato poi tanti altri». L’artista odierno, Pasquale Mirra, è un vibrafonista e percussionista che vanta collaborazioni illustri: Mederic Collignon, Napoleon Maddox, Hamid Drake, Nelide Bandello e il gruppo Mop Mop. Ha preso parte alle musiche del film del regista Woody Allen “To Rome with Love”.

Dopo la pausa di Ferragosto “Musica sulle Bocche” intensifica il cartellone. Venerdì a Lo Quarter di Alghero (21.30) la prima assoluta di BUM, acronimo del progetto internazionale Beautiful Universal Music ideato da Enzo Favata. Un incontro tra India Marocco, America Latina, Mediterraneo, vocalità, percussioni dal mondo, world music & jazz. I magnifici sette sono: Hind Ennaira, celebre cantante gnawa del Marocco; Bindhumalini Narayanaswamy, star bolliwoodiana e una delle più importanti interpreti della musica carnatica indiana; Pablo La Porta, batterista percussionista compositore e cantante di Buenos Aires; Pasquale Mirra, vibrafonista e percussionista tra i migliori in Europa; Fabio Giachino producer e pianista jazz; Marco Frattini producer batterista e percussionista protagonista in tante produzioni della nuova onda musicale italiana; Enzo Favata, che amalgama il tutto coi suoi sassofoni, clarinetti, strumenti a fiato etnici ed elettronica.

