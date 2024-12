Show a Is Arutas, l’azzurra Casasola sfida super Brand 

Ci sono tante cose che possono rendere indimenticabile questa prima volta della Coppa del Mondo di ciclocross in Sardegna: la qualità dei campioni al via (soprattutto nella gara élite maschile), l’incertezza, le condizioni del circuito e del tempo, la presenza dei tifosi. A Is Arutas tutti i fattori sono legati. Il meteo avverso (annunciata pioggia con vento) rende più impegnativo il tracciato ma allontana gli spettatori dell’ultim’ora, anche se Luca Sanna (presidente della Crazy Wheels, una delle entità organizzatrici) ha definito positiva la prevendita dei biglietti.

La prova maschile

Dopo le gare di Anversa (Belgio) e Dublino (Irlanda), la classifica maschile di Coppa è comandata dai due vincitori, i belgi Michael Vanthourenhout (65 punti) e Eli Iserbyt (62), entrambi presenti oggi sul percorso oristanese a ridosso della spiaggia, che strizza l’occhio alla promozione turistica dell’Isola. La Regione investe, non a caso, 566 mila euro per ciascuna delle due edizioni e le immagini che saranno diffuse da Discovery e RaiSport. Si parte alle 15.10, dopo la prova femminile che scatta alle 13.40. La speranza è che la gara sia combattuta e che resti viva sino all’ultimo giro. Il percorso è stato definito molto veloce dagli organizzatori belgi di Flanders Classics, ma Luca Massa e Filippo Pozzato non ne sono del tutto convinti, soprattutto se la pioggia (caduta da ieri sera) lo renderà più pesante.

Tutte contro Lucinda

Nella gara femminile, invece il motivo di richiamo non è l’incertezza del risultato, ma la presenza dell’italiana Sara Casasola, sulla quale confidano i tifosi per vedere un po’ di tricolore sul podio della tappa italiana di Coppa. Per quanto riguarda la vittoria, solo un imprevisto può toglierla a Lucinda Brand. La campionessa olandese, che ne ha approfittato per concedersi una settimana di ritiro in Sardegna, ha un primo posto e un secondo ma può facilmente andare in fuga approfittando dell’assenza della connazionale Fem Van Empel, che la affianca a quota 44 in classifica. Brand, arrivata lunedì notte nell’Isola, ha anche svolto un allenamento assieme ai giovani della Crazy Wheels Academy: un po’ del loro tifo sarà anche per lei.

