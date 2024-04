Shotokan Club, pioggia di medaglie a Malta 

Un oro, tre argenti e tre bronzi. Il ricco bottino degli atleti dell'Asd Shotokan Karate Club Arbatax ai campionati mondiali di karate di Malta. Otto medaglie e ottimi piazzamenti in una competizione che ha visto partecipare oltre mille atleti da 33 nazioni. Spirito di sacrificio, dedizione e passione queste le caratteristiche contraddistinguono i giovanissimi campioni guidati dal maestro federale Gianni Muntoni, nell'occasione arbitro internazionale. «È con grande emozione e ammirazione che celebriamo questi risultati – ha commentato il maestro Muntoni – i nostri atleti hannno lavorato tanto e per tanti mesi con grande sacrificio. Non era per nulla scontato in una competizione mondiale». Ecco il medagliere: oro per Giuseppe Di Dio di Cardedu nel kata (combattimento simulato, forma e stile) che conquista un argento anche nel kumitè (combattimento libero). Doppio argento per Alice Fancello di Urzulei nel kata e nel kumitè, Ismaele Pisu di Cardedu argento nel kumitè. Bronzo per Francesca Di Dio di Cardedu nel kata. Medaglia di bronzo per Susy Cherchi di Cardedu nel kumitè. Ottimo piazzamento per Naila Lorrai e Nadia Cristo marroni/nere), Giacomo Di Dio (cinture verdi), Rebecca Friello (cinture gialle).

