Shopping, via ai “Venerdì in bianco”: musica, spettacoli e contest fotografico 

Eventi, musica e promozioni speciali: da oggi e per altri tre venerdì dalle 19 alle 22 in via e piazza Garibaldi, via Manno, via Alghero e alla Marina ci sarà “Il Venerdì Bianco”, una manifestazione dedicata allo shopping, all'intrattenimento e alla promozione del territorio. L'iniziativa è promossa dal Centro Commerciale Naturale “Strada Facendo” e dal Consorzio Cagliari Centro Storico, in sinergia con il Ccn “Welcome to Sant'Antioco”.

Obiettivo dell'evento è incentivare i flussi d'acquisto e valorizzare le vie dello shopping di Cagliari — via Manno, via Garibaldi e aree limitrofe e quartiere Marina — attraverso una proposta che unisce cultura, gastronomia e premi. «Abbiamo voluto creare un'esperienza interattiva tra clienti e attività commerciali», spiega Gianluca Mureddu, presidente del centro commerciale Cagliari centro storico. Marco Milia, nuovo presidente del Ccn “Strada Facendo”, annuncia l'ingresso del centro commerciale naturale nella app MyCagliari: le prime 100 persone che, durante ogni serata, mostreranno la app scaricata o si presenteranno completamente vestite di bianco riceveranno un calice di Carignano del Sulcis, da gustare nelle postazioni in via Cima angolo via Manno e via Alghero 9 (Caffetteria). I clienti potranno partecipare a un contest social, aperto a tutti, con la possibilità di vincere un weekend enogastronomico per due persone a Sant’Antioco.

Inoltre ogni venerdì, musicisti, street band e artisti di strada animeranno le vie del centro con performance dal vivo in quattro postazioni fisse lungo via Manno e via Garibaldi.

