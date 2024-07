«Shopping sotto le stelle, un successo» 

Le prime serate di “Shopping sotto le stelle”, certifica Confcommercio, hanno registrato «un aumento significativo del fatturato per i negozianti locali. La manifestazione ha trasformato le vie del centro in un vivace spazio dedicato allo shopping serale, attirando numerosi cittadini e turisti».

«Abbiamo lavorato molto bene sin dalla prima serata. C'è stato un flusso continuo di clienti che ha permesso di riscontrare un beneficio immediato», rimarca la negoziante Titti Cadoni. Sulla stessa linea il collega, Antonio Casula: «Rispetto a un normale martedì, c'è stato un movimento decisamente superiore, tanto che sembrava un sabato sera a livello di fatturato». Non solo shopping, visto che proseguono le iniziative culturali del museo Diocesano, «realizzate con risorse proprie e senza alcun supporto economico da parte dell'Amministrazione e di Confcommercio», dichiara Sara Pintus, direttrice dell’organizzazione dei commercianti. Infine un chiarimento: «Confcommercio non è responsabile della chiusura al traffico nelle vie Mazzini e Figoli all’incrocio con via Verdi. Tale decisione è stata presa dal Comune. Inoltre, Confcommercio non è coinvolto nell’organizzazione degli spettacoli che avranno luogo in via Mazzini», conclude Pintus. ( m. g. )

