Shopping  sotto le stelle, ultima serata  

Ultimo appuntamento per l’edizione 2024 delle Notti bianche in centro. Lo “Shopping sotto le stelle” martedì 27 vedrà la conclusione e per l’ultima volta i negozi riapriranno anche dalle 22 alle 24.

Per l’occasione il Centro di documentazione della Sartiglia, in collaborazione con l’Archivio storico comunale, organizza la manifestazione “Caccia alla foto”, una caccia al tesoro con l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la valorizzazione del centro storico.

«Sarà una caccia al tesoro insolita: i partecipanti attraverso dei particolari fotografici, dovranno riconoscere alcuni dei luoghi più caratteristici della città – spiega l’assessore alla Cultura, Luca Faedda - Ci saranno anche sorprese e imprevisti utili a rendere l’impresa più complicata di quanto ci si possa aspettare. La squadra che finirà il percorso nel minor tempo possibile riceverà un premio».

L’appuntamento al Centro di documentazione e studio della Sartiglia, in via Eleonora 15, è per martedì 27, dalle 21 alle 23. Per informazioni e iscrizioni si può contattare il numero 0783030333 o scrivere alla mail organizzazione@sartiglia.info. ( m. g. )

