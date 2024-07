“Shopping sotto le stelle” rianima il centro 

È stata un’intuizione talmente felice che ormai da 16 anni arriva puntuale ad animare le notti d’estate della città. Da oggi “Shopping sotto le stelle” sotto l’egida di Confcommercio e del Centro commerciale naturale illuminerà il salotto cittadino ogni martedì di questo mese e di agosto (ultima data il 27) con i negozi aperti sino a mezzanotte. E ogni martedì ci sarà un tema diverso; quello di oggi è “Bubble Epoque” con l’esibizione di artisti in costumi ottocenteschi.

Divieti

Inutile ricordare che in queste serate le vie del centro storico saranno vietate al passaggio di auto e quelle che già si trovano parcheggiate lungo le strade verranno portate via dal carroatrezzi.

A partire dalle 20 e fino all’una divieto di transito e sosta con rimozione in via Tirso, in piazza Roma, in via Diego Contini (tra via Benedetto Croce e piazza Roma), in via Tharros (da piazza Roma fino a via Grazia Deledda) e in piazza Corrias, vico e via Aquila.

L’ordinanza dispone anche l’inversione del senso di marcia nella via Diego Contini, nel senso e tratto dalla via Benedetto Croce fino all’intersezione con la via Cagliari.

I commenti

«Siamo lieti di annunciare che il numero delle adesioni è cresciuto rispetto alla passata edizione. Questo risultato ci rende felici, in quanto l’obiettivo della nostra associazione è valorizzare il commercio locale. Ringraziamo tutte le attività che hanno creduto e continuano a credere nella bontà della manifestazione», sottolinea la direttrice di Confcommercio, Sara Pintus.

«Shopping sotto le stelle negli anni è diventato un appuntamento atteso da tutti. Oristano offre lo scenario del suo bellissimo centro storico e del suo ricco patrimonio storico e monumentale e tutti apprezziamo il piacere di scoprirlo semplicemente passeggiando nell’isola pedonale appositamente istituita nel centro cittadino», ribadiscono il sindaco Massimiliano Sanna e l’assessore al Turismo, Luca Faedda.

«I commercianti che hanno aderito al progetto, offriranno una vasta gamma di articoli molti in saldo. Le attività aderenti saranno riconoscibili grazie alla locandina della manifestazione esposta nelle loro vetrine», conclude Pintus. ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA