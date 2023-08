Shopping sotto le stelle, la delusione dei commercianti 

Tempo di bilanci per “Shopping sotto le stelle”, la manifestazione che aveva l’obiettivo di ridare ossigeno ai commercianti in questo luglio di fuoco. Sbarcato tra i negozi con il via ai saldi estivi, ha tenuto compagnia per ogni giovedì del mese a cittadini e turisti. Ma il successo del passato è ormai un lontano ricordo. I commercianti di Via Manno e Via Garibaldi non sono rimasti entusiasti, criticano la poca sponsorizzazione e l’assenza di attività d’attrazione.

Delusione

«Shopping sotto le stelle è passato in sordina quest’anno. Sacrificare il personale e i titolari fino alla mezzanotte non apporta un surplus dei guadagni che giustifica l’apertura notturna» ha spiegato Cinzia Cannata, titolare del negozio “Non solo valigie” in via Garibaldi.

«Abbiamo sofferto le giornate di caldo ma i saldi sono andati bene, con un fatturato stabile rispetto agli scorsi anni. Shopping sotto le stelle non sta sicuramente ottenendo il successo del passato. Manca l’informazione, l’evento non è stato abbastanza pubblicizzato» aggiunge Nunzia Pili, titolare di Liu Jo in Via Manno. Sulle stessa lunghezza d’onda Giorgia Piras di Tally Weijl in Via Garibaldi: «I saldi sono andati abbastanza bene, siamo soddisfatti ma, se Shopping sotto le stelle fosse stato organizzato meglio, con maggiori sponsorizzazioni e incentivi per i turisti, probabilmente avremmo avuto un riscontro superiore sul fatturato».

A differenza dei piccoli negozi le grandi catene hanno superato discretamente la prova estiva dei saldi, ma comunque permane la lamentela del calo delle vendite e la flessione dei turisti.

«Shopping sotto le stelle ci dà una mano ma mancano i turisti che spendono: non ci sono inglesi, tedeschi e russi. Il nostro è un marchio che si vende tutto l’anno, non riscontriamo grossa differenza con i saldi, però rispetto agli scorsi anni c’è, senza dubbio, un calo» ha sottolineato Marco Galano, titolare di Jennifer in Via Garibaldi.

L’assessore

Di fronte alla delusione dei commercianti, l’assessore al Turismo e Attività produttive, Alessandro Sorgia, risponde: «Abbiamo fatto un bando del valore di 10mila euro per Shopping sotto le Stelle eNotti Colorate, andato deserto - dice -. L’associazione Strada facendo CCN negozianti via Manno e via Garibaldi, a differenza degli anni passati, non ha partecipato al bando, e non ha ottenuto le risorse per la sponsorizzazione e per le attività d’intrattenimento, non ne conosco i motivi. L’intento dell’amministrazione comunale era di dare una mano ai commercianti, soprattutto post pandemia. Abbiamo comunque provveduto a pubblicizzare l’evento con le forme in nostro potere, sono mancate le iniziative perché nessuno ha voluto utilizzare i fondi messi a disposizione per le proposte civiche».

