Shopping, feste da incorniciare 

Piccoli ma importanti segnali di ripresa per lo shopping cittadino sotto le luci degli ombrellini di Natale. Il bilancio delle attività commerciali durante il primo scorcio delle festività ha un sapore più dolce che acre, affievolito dalla solita crisi economica generalizzata, ma edulcorato, dopo svariati anni di assenza, dall’organizzazione degli eventi delle realtà consortili e associative dei commercianti che, come spiega anche l’assessore alle Attività produttive Daniele Reginali: «Rappresentano quel fattore che permetterà da qui in avanti di limitare l’esodo degli acquisti verso il cagliaritano».

I mercatini

Uno degli obiettivi centrati dal nuovo Centro commerciale naturale “Iglesias Città Regia”, è stato quello della gestione dei mercatini di Natale: «Una buona riuscita di un’iniziativa il cui esito positivo non era affatto scontato. - racconta il presidente Giuseppe Pilloni - È stata una scommessa vinta, ma con importanti margini di crescita che insieme all’amministrazione comunale, intendiamo perseguire». Per Pilloni per riuscire nell’intento di dare una mano al commercio cittadino occorreranno delle azioni mirate: «Che prescindono da eventi estemporanei, funzionali al momento ma poco efficaci a lungo termine. - spiega - Ora la nostra azione si concentrerà nel dialogo con il Consorzio regionale dei Ccn, al fine di far leva sulle problematiche che affliggono la città. Porteremo le istanze, le istanze, faremo le nostre proposte, cercheremo quelle soluzioni ed intercetteremo quegli incentivi, che potrebbero riuscire a dar respiro a tutto il comparto».

Un comparto che da svariati anni è alla ricerca di una boccata d’ossigeno capace di alleviare la morsa della crisi: «Non possiamo certo nascondere quello che è evidente e sotto gli occhi di tutti, ovvero la sofferenza delle attività. - dichiara il presidente dell’associazione “Centro Storico Iglesias” - Ma un primo importante passo avanti per una ripartenza decisa è stato compiuto. A pochi mesi dalla nostra nascita come associazione, abbiamo scelto di collaborare per le iniziative con altre realtà cittadine e l’esperienza ha dato i suoi frutti. Abbiamo contribuito a presentare una città viva, che è riuscita a divenire un vero e proprio polo attrattivo per l’intero territorio. Fra associazioni, fra commercianti stessi, c’è voglia di unione e ogni singola attività ha tenuto a voler collaborare, anche solo con gli addobbi delle vetrine».

Il Comune

L’assessore alle Attività produttive Daniele Reginali esprime la propria soddisfazione: «Il fattore più importante anche per le prospettive future, riguarda lo spirito con il quale tutti i commercianti hanno affrontato queste festività. -rivela - Si sono finalmente riappropriati di tutte quelle attività che riguardano loro direttamente. Questo è solo un punto di partenza, ora avremo tutto il tempo per programmare al meglio gli eventi futuri».

