Shopping e spettacoli sotto le stelle 

Per dare vivacità alle vie dello shopping e, dopo il successo dello scorso anno, il Comune è pronto a replicare organizzando la rassegna “Quartucciu sotto le stelle 2023”, un mix di appuntamenti tra negozi aperti fino a mezzanotte, artisti di strada, musica, enogastronomia e spettacoli per i più piccoli.

La data scelta è quella del 14 luglio, mentre le vie interessate dall’iniziativa sono tre: via Rosselli, via Mogoro e via Nazionale. Proprio in quelle strade saranno allestiti stand per la vendita di prodotti per l’hobbistica, artigianali e quelli tipici locali e per i laboratori.

L’iniziativa, organizzata dall’assessorato alle Attività produttive assieme a quello alla Cultura e Spettacoli, sarà anticipata al parco Sergio Atzeni dai giochi gonfiabili acquatici che animeranno il pomeriggio dei più piccoli, mentre per gli adolescenti e i ragazzi è previsto il dj-set. (fr. me.)

