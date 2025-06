Shopping e prelievi con il bancomat rubato 

Si è impossessato di un portafoglio lasciato all’interno di un’auto parcheggiata e ha effettuato dei pagamenti con il bancomat provando anche a fare dei prelievi di contanti in uno sportello bancario automatico. I movimenti sono stati segnalati al telefono cellulare del proprietario delle carte che ha segnalato subito il tutto alla Polizia. Immediato l’intervento degli agenti della Squadra volante: è bastato osservare i filmati di una tabaccheria per poi identificare Giovanni Tomaso Paul Rosano, 32 anni, oristanese senza fissa dimora, rintracciandolo nel corso Vittorio Emanuele. Avevo ancora con sé il portafoglio rubato poco prima.

L’uomo, come disposto dal pm di turno, è stato arrestato. La refurtiva è stata restituita alla vittima. Nel processo il giudice ha disposto l’obbligo di dimora a Oristano per Rosano, assistito dall’avvocata Federica Atzeni, in attesa della prossima udienza fissata il 4 luglio. (m. v.)

