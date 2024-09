Shopping e musica sotto le stelle per rilanciare il centro 

Negozi aperti, musica, stand espositivi e momenti di animazione. Sono questi gli ingredienti di Movida sangavinese, la manifestazione nel cuore del paese. L’ultimo dei quattro appuntamenti estivi sarà domani a partire dalle 20 e riuscirà a coinvolgere buona parte dei negozianti locali, molti dei quali si sono riuniti nel centro commerciale naturale, che ha già guidato altre tre manifestazioni di questa calda estate sangavinese.

I primi tre appuntamenti hanno avuto un grande successo. A sottolinearlo è Giancarlo Pibiri, presidente del centro commerciale naturale: «Siamo pronti alla quarta serata della nostra movida per la quale è stato scelto il tema “Back to school”: questa sarà una serata di festa che andrà avanti fino a mezzanotte e mezza. Lungo la via Roma e nelle piazze del paese attività commerciali, associazioni, hobbisti aspetteranno tutti coloro che vorranno trascorrere una notte magica all’insegna della musica e del divertimento a tema».

I commercianti sperano che in tanti decidano di partecipare e salutare così la Movida sangavinese per l’estate 2024.

