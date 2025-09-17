Shopping con la carta rubata: in manette 

Dopo il furto del portafoglio, al Poetto, ha utilizzato la carta di credito trovata all’interno del borsellino per acquistare sigarette da un distributore automatico in piazza del Carmine. Un giovane tunisino non immaginava che i carabinieri del nucleo radiomobile fossero già sulle sue tracce dopo la denuncia della vittima derubata, un 67enne cagliaritano. Così Skander Grissa, 23 anni, residente a Siliqua, è stato arrestato e su disposizione del pm di turno trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma di via Nuoro. Ieri mattina nel processo per direttissima l’arresto è stato convalidato: il giudice ha concesso i termini a difesa e il 23enne aspetterà la prossima udienza con l’obbligo di dimora a Siliqua.

Grissa è accusato di furto, ricettazione, indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Come ricostruito dai militari, avrebbe rubato un portafoglio al Poetto per poi usare la carta di credito per degli acquisti in piazza del Carmine. I carabinieri, grazie ad alcune testimonianze e alle telecamere di sicurezza, sono risaliti alla sua identità. le ricerche sono andate a buon fine. Il 23enne alla vista delle pattuglie dell’Arma ha tentato la fuga ma è stato bloccato. Aveva con sé anche altre carte di credito, anche queste risultate rubate. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA