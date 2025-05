Shopping con i soldi del Comune 

Trecentosessantamila euro spariti dalla casse del comune di Borutta e spesi in parte tra borse, abbigliamento e argenteria di lusso. A sottrarre la somma, secondo le conclusioni delle indagini della guardia di Finanza, sarebbe stata, nell’arco di quattro anni e a partire dal 2021, la responsabile dell’Ufficio finanziario e tributi del piccolo ente da 250 abitanti. Sulla donna, sassarese, pende adesso l’accusa di peculato e una misura interdittiva che la sospende per sei mesi dalle attività o funzioni in qualunque pubblica amministrazione. Effetto di quanto appurato dalle Fiamme Gialle chiamate in causa dopo le anomalie riscontrate dalla banca sui conti correnti dell’indagata e in seguito alla denuncia del sindaco.

Il meccanismo

E il meccanismo appurato dai militari alla base dei prelievi ingiustificati era alquanto semplice, consistendo in auto-versamenti dal conto del Comune a quello della signora per la cifra di 360mila euro. Giustificati dalla dipendente, autorizzata a operare sul conto della Tesoreria, con mandati di pagamento a proprio vantaggio dalla veste in apparenza legittima e contrassegnati da causali come “Plus”, “Rimborso”, “Missione” e altri. Il tutto motivato modificando le proprie buste paga, dove si riportavano somme aumentate di parecchio rispetto a quanto dovuto. Centinaia di migliaia di euro che, come hanno scoperto i finanzieri diretti dal comandante provinciale colonnello Marco Sebastiani, sarebbero stati spesi facendo acquisti on-line o di persona nei negozi di Sassari portandosi via vestiti, borse e accessori dai brand di lusso, come Prada, Louis Vuitton, Gucci, Twin Set, oltre a una consistente quantità di argenteria.

Al termine delle compere continuate, quanto rimasto sul conto della donna era 130mila euro avendo, secondo l’ipotesi accusatoria, dilapidato tutto il resto in una sorta di shopping compulsivo. Forse per evitare che svanissero pure quelli, nelle scorse settimane il gip Giuseppe Grotteria ha disposto il sequestro di due conti correnti, di un’auto, un immobile che si trova nel capoluogo turritano, di 52 borse e accessori di moda, insieme ai 13,5 kg di oggetti di arredamento in argento.

