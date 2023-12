Shopping con Babbo Natale nella notte bianca in centro 

Vetrine illuminate a festa a Villacidro: la mappa della notte bianca in cui i commercianti terranno aperto fino alle 22 è pronta. Le icone con le renne rosse indicano, sul sito del Comune, i punti in cui domani negozianti e associazioni offriranno intrattenimento e stuzzichini di benvenuto a partire dalle 17.

«La notte bianca nasce dalla volontà dell’amministrazione di incentivare la capacità economica delle attività produttive e favorire momenti di aggregazione sociale», commenta l’assessora alle Attività produttive Loredana Porcu. «C’è stata ampia collaborazione fra commercianti, amministrazione e ufficio alle Attività produttive che ha coordinato tutto. Durante la serata, oltre alle iniziative proposte dalle attività, ci saranno Babbo Natale e gli elfi a cavallo come da tradizione, i suonatori di launeddas itineranti e la Casa di Babbo Natale all’ex Mulino Cadoni. Un’iniziativa sperimentale, che coinvolge oltre 150 attività in tutto il paese e merita la risposta della comunità», conclude l'assessora.

Sono tanti i rioni in cui i commercianti hanno unito le forze per offrire momenti di svago e attività per adulti e bambini, da via Repubblica fino a tutta la lunghezza di via Nazionale, dal centro storico di viale Don Bosco, via Gialeto e via Roma a via Parrocchia, in cui lo stesso giorno verrà presentata nello storico liquorificio una mostra fotografica sulle guardie mediche. Alcuni punti verranno chiusi al traffico per favorire lo shopping natalizio e la convivialità.

