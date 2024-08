Shopping, cibo e musica: format vincente 

Il format shopping, cena con musica dal vivo e animazione per i più piccoli funziona. Lo conferma la presenza di tante famiglie lungo viale Colombo nei venerdì in calendario nella manifestazione “Summer is back”, organizzata dal centro commerciale naturale La via del Mare con il patrocinio del Comune. «Siamo molto soddisfatti», commenta il presidente del consorzio Luca Stocchino, «l’obiettivo è allungare la stagione turistica sino ad ottobre, e offrire una piacevole serata senza doversi spostare da Quartu».

Jazz, blues, pop, rock e dj-set sono i protagonisti dalle 20 sino a mezzanotte, grazie alla collaborazione con i ristoratori locali e le associazioni culturali. Ma anche la street art, iniziative culturali legate allo sport, mercatino del vintage, attività sportive, rassegne musicali e degustazioni di vini. Archiviate le prime quattro serate del festival, restano gli altri otto venerdì in programma: dal 23 agosto sino al 19 ottobre. Tutto concentrato in quella che è stata ribattezzata simbolicamente la piazza del mare, e lungo i marciapiedi di viale Colombo. «La rassegna», ribadisce Stocchino, «si propone di trasformare Quartu in una meta turistica estiva, attirando visitatori locali, nazionali e internazionali, e mettendo in vetrina le bellezze e le peculiarità della città».

