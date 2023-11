Shoot-out fatali anche alla ferrini 

Ferrini e Amsicora tornano da Bra, sede delle finali della Coppa Italia di hockey su prato, a mani vuote e con tanto rammarico. La Ferrini è stata sconfitta dal Bra nella finale del torneo maschile, 6-4 dopo gli shoot out, 1-1 al termine dei tempi regolamentari. Secondo posto della Ferrini anche nella Coppa femminile nel concentramento a 5, a un punto dalla Lorenzoni. Due terzi posti per l’Amsicora. La squadra maschile è stata eliminata sabato dal Bra, agli shoot out, dopo una grande partita. Sconfitte nel derby, le ragazze pagano il pari con la Lorenzoni che ha impedito un arrivo a tre in vetta alla classifica.

Ferrini-Bra, finale di qualità, con la formazione cagliaritana per nulla intimorita, anzi, ha dato l’impressione di essere più determinata nella ricerca della vittoria, che avrebbe certamente meritato. Nella seconda frazione vantaggio del Bra con Koshelenko, immediato pareggio di Ojeda su corto. Nell’ultimo quarto di gioco la Ferrini sfiora la rete, ma non sfrutta le occasioni. Un errore agli shoot out è fatale. Il Bra si aggiudica la Coppa senza vincere una partita, grazie alle prodezze del portiere Padovani, decisivo con l’Amsicora e con la Ferrini. Nella finale per il terzo posto l’Amsicora-Città del Tricolore 5-3.

La seconda giornata del torneo femminile è iniziata con la vittoria della Ferrini, 2-1 nel derby con l’Amsicora che era passata in vantaggio con Fiorelli. La rimonta è firmata da Cacciavillani e un rigore di Mucelli. Con la classifica rivoluzionata diventa decisiva Amsicora-Lorenzoni, che termina 1-1 e consegna la Coppa alle piemontesi. Vantaggio di Ceratto, qualche occasione non sfruttata e il pareggio della Lorenzoni. Conclude il torneo la Ferrini, che battendo 3-2 il Cus Torino termina al secondo posto. Segnano Cacciavillani, Palmas e Granatto, sul 2-1 Piras para un rigore.

