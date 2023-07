Shomurodov, siamo ai dettagli 

Questione di dettagli, che poi nella vita e soprattutto al mercato fanno sempre la differenza. Ma Eldor Shomurodov ha già messo il maglioncino in valigia per passare dal caldo di Roma al fresco, si spera, di Saint Vincent e Chatillon, diventando il primo giocatore proveniente dall'Uzbekistan nella storia del Cagliari.

Eldorado

Un attaccante abile a giocare da prima come da seconda punta, con voglia di riscatto e che avesse l'entusiasmo da mettere al servizio della causa rossoblù: l'identikit preciso per Shomurodov, reduce da una stagione da incubo, tra Roma e La Spezia. Pescato sulle rive del Don dal Genoa nel 2020, Eldor ha subito fatto centro al suo primo anno italiano, con 8 reti in 31 presenze, meritandosi la chiamata dei giallorossi, nel primo anno di Mourinho. Decisiva una sua rete nelle fasi preliminari della Conference League, qualche apparizione tra coppe e campionato e poi, a gennaio di quest'anno, la decisione di girarlo in prestito allo Spezia. Dove però si è ritrovato perso in un modulo con una sola punta poco congeniale alle sue caratteristiche. Ora c'è il Cagliari e il giocatore ha subito accettato l'idea di rimettersi in gioco con Ranieri. Sarà prestito con diritto di riscatto a circa 8 milioni, con la Roma che pagherà parte dell'alto stipendio del giocatore. Che già oggi o, al massimo domani, potrebbe presentarsi in ritiro come nuovo attaccante rossoblù.

Sprint Palomino

L'arrivo di Shomudorov permetterà al Cagliari di affrontare senza troppa ansia la ricerca di un'altra punta, come richiesto da Ranieri. Anche perché ci sarà oltre un mese di mercato per valutare quanto il tecnico ha a disposizione e, soprattutto, cogliere eventuali occasioni da ultimi giorni. Ora la priorità è un difensore che sappia regalare alla retroguardia esperienza e cattiveria. In questo caso, tutte le strade portano a José Luis Palomino, argentino dell'Atalanta, classe '90 e il perfetto “animale” difensivo richiesto da Ranieri. Anche qui conta la disponibilità del giocatore, che ha accolto subito favorevolmente l'idea di trasferirsi a Cagliari dopo 219 presenze nelle sei stagioni con i bergamaschi. Tra il dire e il fare c'è però la questione economica, tra le richieste dell'Atalanta, che però non può tirare troppo la corda per un giocatore in scadenza, quelle dell'argentino e dei suoi agenti. Il Cagliari prova a spalmare gli 1,5 milioni dell'ultimo anno in un contratto da due stagioni con opzione per la terza. Il ds Bonato punta tutto su Palomino, con Ferrari e lo svedese Helander lontanissime alternative.

Ciliegina

Con Shomudorov e Palomino il Cagliari in entrata sarebbe praticamente fatto. Resta, però, il tentativo per il giovane della Spal Prati, su cui i rossoblù sono pronti ad avventarsi solo se il club ferrarese abbasserà le ancora eccessive pretese. L'arrivo di Prati aprirebbe le porte a una eventuale cessione in prestito di Kourfalidis. Lì nel mezzo, invece, è certa la partenza temporanea per Lella, così come si cerca una sistemazione per fare minutaggio ai vari Delpupo, Desogus, Travaglini e Boccia. Sempre dalla Serie B si aspettano richieste per Viola, Capradossi e Goldaniga, mentre per Pereiro si spera di ricevere qualche proposta dai mercati esteri.

