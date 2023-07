Shomurodov, l’uzbeko che ama il rossoblù «Spero di segnare tanti gol col Cagliari» 

Inviato

Saint-Vincent. L’italiano è quello che è nonostante sia questo il suo quarto anno in Italia. Ha memorizzato giusto l’essenziale, i concetti calcistici e poco più. Deve fare ancora molta pratica. Il suo sorriso, però, vale più di mille parole, così come la voglia di rivalsa dopo la retrocessione con lo Spezia. Anche a Roma, non è andata proprio come si aspettava. «Ma il passato è passato», taglia corto Eldor Shomurodov, il primo uzbeko a vestire la maglia del Cagliari. «Ora sono qui e penso solo a fare bene e ad aiutare la squadra. Voglio ripartire dai gol col Genoa, dimostrare che sono sempre quel giocatore e, soprattutto, contribuire a conquistare la salvezza».

La condizione atletica

La conferenza stampa di Shomurodov è pertanto un gioco di sguardi. Lui è felice, convinto di essere nel posto giusto al momento giusto, e si vede. «Se rifarei la scelta di andare alla Roma dopo il Genoa? Sinceramente non ci penso più, ormai. Conta il presente, conta quello che farò da questo momento in poi con il Cagliari. Certo, sono molto orgoglioso di essere capitano della mia Nazionale. Il mio sogno è giocare il Mondiale con l’Uzbekistan». L’arrivo in gran segreto nella serata di martedì in attesa che Roma e Cagliari definissero gli ultimi dettagli sul contratto. Il giorno successivo è rimasto praticamente chiuso in hotel. Ieri ha poi spiegato di essersi allenato da solo sino a quando è arrivato il nulla osta, e poche ore dopo l’annuncio ufficiale. Prestito con diritto di riscatto la formula del trasferimento nell’Isola, dove sbarcherà con la moglie e i due figli. Intanto riparte dalla Val d’Aosta, e riparte praticamente da zero.

In ritardo

Ha ammesso di essersi allenato poco o nulla durante le vacanze. «Avrò bisogno di almeno quindici giorni per essere pronto». Anche per questo, difficilmente, sarà in campo oggi contro la Juventus Under 23. «Sono pronto a recuperare il tempo perso. Ho trovato davvero una grande gruppo e voglio dare il meglio di me», ha promesso.

L’eredità di Lapadula

Il suo arrivo a Saint-Vincent è coinciso con l’infortunio di Lapadula. «Mi dispiace davvero tanto per lui. Spero torni il prima possibile. Sono pronto, nel frattempo, a prendermi le mie responsabilità». Mette la squadra al primo posto, Shomurodov. «L’obiettivo principale», dice e ripete ogni volta che può, «è la salvezza, tutto quel che mi riguarda è una conseguenza. Sono qui per aiutare la squadra». Zero proclami, insomma. «Spero di segnare tanti gol, certo». Quanti? «Questo preferisco tenermelo dentro». Anche per una questione scaramantica.

Centrale

Il ruolo? Un dettaglio. «Mi piace giocare come punta centrale, ma in passato ho giocato anche a destra o a sinistra. Ho svolto un po’ tutti i ruoli e sono pronto a fare quel che mi chiede il mister». A proposito, l’impatto con Ranieri? «È una leggenda. La prima cosa che mi ha chiesto è stata quanto mi sia allenato in vacanza. Pochino, gli ho risposto», sorride l’uzbeko, già stregato da Re Claudio II. «Tutti conoscono la sua storia, non solo in Italia. Sento già di avere la sua fiducia e in questi primi giorni in ritiro mi ha trasmesso tranquillità, quella di cui avevo bisogno in un momento cruciale della mia carriera».

