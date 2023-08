Shomurodov ha scelto il 61, Augello il 27 

Shomurodov avrà il 61 sulle spalle in questa sua avventura con il Cagliari. Nessuna sorpresa particolare nella scelta dei numeri di maglia del Cagliari per la stagione 2023-2024. Conferma in blocco per i protagonisti della promozione, nemmeno quest’anno è stata assegnata la 7 che fu di Cossu.

La lista

Come spesso è capitato nelle amichevoli pre-campionato, Oristanio ha puntato sulla 19 mentre Jankto ha scelto la 21. Chiaramente, i nuovi avevano un margine di scelta abbastanza ristretto. Così Sulemana si è preso la 25, Augello la 27 e Travaglini la 31. Inedito nella storia del Cagliari il 61 dell’attaccante uzbeko Shomurodov. Il numero più alto, anche quest’anno, resta in ogni caso il 99 di Di Pardo che non ha voluto cambiare anche per una questione scaramantica. Come tutti gli altri, del resto, compresi quelli che potrebbero partire da un momento all’altro. Per ora, dunque, la 10 resta di proprietà di Viola.

Dal campo

Nessuna novità dal campo di Asseminello dove i rossoblù stanno preparando la gara di domani sera col Palermo, turno di Coppa Italia, a partire dalle 21.15. Non saranno sicuramente della partita Pereiro e Desogus che anche ieri si sono allenati a parte.

