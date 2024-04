Shomurodov giusto in tempo per il Genoa 

Scusate il ritardo. Dopo quasi sette mesi nell'ombra, Eldor Shomurodov si è caricato il Cagliari sulle spalle e lo sta trascinando di forza e di classe verso la salvezza. L'uzbeko è stato protagonista anche contro la Juventus, andando a battagliare contro Gatti, Bremer e Danilo, non proprio pivellini, e uscendone, altrettanto spesso, vincitore, regalando la perla dell'assist al bacio per Luvumbo che ha portato al secondo rigore, quello del 2-0 realizzato da Mina. E ora per Shomurodov, all'orizzonte, c'è il ritorno, non certo da oggetto misterioso, a Genova, contro quel Genoa che andò a pescarlo all'Est, mostrandolo in anteprima nel calcio italiano.

Eldorado

Sette mesi nell'anonimato, tra una condizione fisica precaria, passaggi a vuoto e, soprattutto, la sensazione di aver perso il treno per il successo. «Dopo quella stagione al Genoa», ha raccontato Ranieri, «lo avrei voluto con me alla Sampdoria. Invece è andato alla Roma». Dove le cose non sono andate come Eldor sognava: qualche sprazzo di luce (come la rete che avviò la cavalcata giallorossa in Conference), ma anche tanti passaggi a vuoto, fino alla cessione in prestito allo Spezia e poi, quest'estate, al Cagliari. Dal sogno del grande salto a una serie di passi indietro per quello che, pomposamente, era stato presentato al suo sbarco in Italia come il “Messi uzbeko”. Non certo per caratteristiche fisiche (Eldor è alto 190 centimetri) o tecniche, quanto per il record di goleador assoluto nella storia della nazionale dell'Uzbekistan (è arrivato a quota 40 reti in 71 presenze). Ranieri lo ha voluto e ci ha lavorato, fisicamente e mentalmente: «Gli ho detto che per giocare, con me, si deve dare sempre il 100%». Pian piano Shomurodov ha ritrovato condizione, ritmo e soprattutto fame. Anche se l'infortunio che lo ha tenuto fuori per due mesi ha rischiato di mandare tutto all'aria. Ma al rientro, Eldor ha fatto il botto e non è più uscito. Due gol da subentrato contro la Salernitana, a seguire cinque partite di fila da titolare, col gol di San Siro contro l'Inter, assist al bacio per Augello contro l'Atalanta e prestazioni sempre all'altezza della situazione. E contro la Juve una partita di lotta e di governo, con giocate da applausi come l'assist per Luvumbo, ma anche duttilità tattica e presenza in fase di non possesso.

Genoa per lui

Dalla Domus, che venerdì, dopo 79 minuti di battaglia, gli ha tributato una standing ovation al momento della sostituzione, a Marassi, lo stadio che lo ha accolto e amato nel suo primo anno italiano. Dove è stato guidato da due ex allenatori del Cagliari, prima Maran e poi Ballardini. Proprio col tecnico romagnolo è arrivata l'esplosione, con un lavoro certosino sulla presenza in area e la voglia di gol. Ne ha segnati 8, col Genoa, l'ultimo proprio al Cagliari. A cui, adesso, vuol regalare una rete pesantissima da ex e guadagnarsi, perché no, una riconferma. Perché oggi quei 10 milioni utili per riscattarlo dalla Roma non sono più una follia.

