Shomurodov: «È Ranieri il nostro segreto» 

Una rete di un uzbeko all'Inter non si era mai vista. A rompere il ghiaccio ci ha pensato Eldor “Eldorado” Shomurodov, che a fine partita è il ritratto della felicità. La sua terza rete con la maglia del Cagliari è di quelle da inserire nei ricordi più belli in carriera. Perché il destro con cui Shomurodov ha infilato Sommer ha un peso specifico pazzesco nella corsa verso la salvezza. Anche se l'uzbeko strizza l'occhio a un pizzico di rammarico: «Peccato non aver vinto, ma anche un punto è importante per noi ora. Non è male».

Il Cagliari che si accontenta di un pari a San Siro contro l'Inter è la foto perfetta di una squadra in gran salute. E Shomurodov, che per mesi ha vestito i panni dell'oggetto misterioso, ne è il rappresentante migliore. «Dopo gli infortuni era difficile, ma adesso sto tornando in forma come volevo e mi sento bene». E si vede. La doppietta contro la Salernitana, una maglia da titolare che Ranieri gli ha dato e lui si merita, una partita dopo l'altra. E lui ringrazia proprio l'allenatore: «Il mister è troppo importante, dice sempre di non mollare e andare in campo sempre come fosse una finale». Shomurodov, come tutti i rossoblù, obbedisce e i risultati si vedono. Ha realizzato la sua terza rete stagionale pochi secondi dopo l'uscita dal campo del suo amico Mkhitaryan: «Ci siamo salutati, ora ci parliamo dopo la partita». (al.m.)

