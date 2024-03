Shomurodov batte due colpi: ci sono anch’io 

Un giorno così lo sognava da tanto, troppo tempo. Eldor Shomurodov era diventato in casa Cagliari quasi un oggetto misterioso, unico attaccante della rosa ancora a quota zero alla voce gol segnati. Fino a ieri pomeriggio, quando il “Messi dell'Uzbekistan”, come pomposamente viene chiamato in patria, ha rosso il ghiaccio contro quella Salernitana a cui, più o meno undici mesi fa, aveva segnato la sua ultima rete, con la maglia dello Spezia. Ma un'attesa così grande meritava una gioia grande e così Shomurodov ha esagerato, mettendo a referto addirittura una doppietta. E allora per trovare due volte il suo nome nel tabellino bisogna tornare ai tempi del Genoa, quando il 15 maggio del 2021 realizzò due reti, inutili, contro l'Atalanta a Marassi. Alla fine, si porta a casa gli abbracci dei compagni e dei tifosi, che hanno potuto finalmente gridare il suo nome. «Sono doppiamente contento perché abbiamo vinto grazie ai miei gol, gol che mi mancavano da tanto tempo. Abbiamo conquistato i tre punti e questo conta».

Eldorado

Una stagione complicata. L'arrivo in estate, in prestito dalla Roma, una condizione che tardava ad arrivare, Shomurodov è scivolato nelle gerarchie di Ranieri in un attacco non proprio prolifico. Poi, quando stavano arrivando i primi segnali di risveglio, quella maledetta microfrattura al piede, un lungo stop e, a gennaio, addirittura la possibilità di lasciare la Sardegna e andare, guarda un po', proprio alla Salernitana. Shomurodov, invece, è rimasto. A Empoli ha riassaggiato il campo e ieri, entrato a inizio ripresa al posto di Gaetano, è diventato finalmente protagonista. Dopo 6' la prima rete, con una fuga a modo suo, un primo tentativo ribattuto e il tuffo per spingere la palla in rete, con tutta la rabbia possibile. E poi il bis, per un 4-2 che ha chiuso la gara, ancora in velocità, rubando palla e tempo a Fazio per poi sigillare la gioia. E rieccolo, quel sorriso rimasto per tanto tempo in un cassetto: «Per me gli ultimi due mesi sono stati difficili, sono stato infortunato e speravo di rientrare il prima possibile per aiutare il Cagliari, il mister mi ha voluto qui e volevo dare il mio contributo per la salvezza». Eldor diventa immediatamente “Eldorado” e si candida a un ruolo chiave per mantenere il Cagliari in A e dimostrare che i gol sa ancora farli. Ma intanto c'è la vittoria con la Salernitana da festeggiare: «Troppo pesante, dobbiamo salvarci e ogni partita per noi è come una guerra. Tutti stanno dando il loro massimo, speriamo di finire bene questa stagione».