Shoah: pubblico in fila per leggere e non dimenticare 

Chissà perché, ma la sognavano bianca e piccola, perché la chiamavano “casetta”, e doveva essere circondata dal bosco. Il coraggio, talvolta, come per Dino e Graziella Giacobbe, nasce dalla libertà di immaginare il proprio futuro, che nessuno può violare, tanto meno uno Stato che avoca a sé il potere di decidere i destini delle persone. Il ricordo del politico nuorese, partigiano e compagno di Emilio Lussu, ha aperto la lettura pubblica partecipata in memoria della Shoah, organizzata ieri, nella basilica di San Saturnino, dai Musei Nazionali di Cagliari.

Giacobbe

A leggere le parole che i coniugi Giacobbe si scambiarono negli anni cruciali del fascismo, sono stati Giovanni Columbu e Lia Careddu. Il regista e l’attrice le hanno selezionate dalla raccolta “Lettere d’amore e di guerra“ (2007), curata dalla figlia Simonetta, sorella di Maria, la grande scrittrice recentemente scomparsa. Un ricordo commosso, che ha dato il tono alle letture successive, intervallate dai brani musicali eseguiti al violino da Simone Pittau. Introdotta da Francesco Muscolino, direttore dei Musei Nazionali, e coordinata da Maria Antonietta Mongiu, componente del Consiglio di amministrazione dei Musei, la consueta lectio settimanale dei Dialoghi di archeologia architettura arte e paesaggio, è stata una rievocazione corale dell’Olocausto. Una commemorazione sentita a cui singoli cittadini -docenti, saggisti, artisti, studiosi- hanno dato il proprio contributo con una riflessione, la lettura di una poesia o di un brano letterario. Sono state citati anche i nomi e le storie, poco note, di sardi, che, a rischio della propria incolumità, si sono adoperati per salvare la vita di ebrei e altre persone perseguitate dai nazisti.

Padre Todde

Gianfranco Dore ha riassunto la biografia di padre Michele Todde, francescano originario di Tonara, tra i primi a essere rinchiuso in un campo di concentramento nazista, e che, più tardi, ad Assisi, salvò la vita di circa trecento ebrei procurandogli documenti falsi. Suor Rita Columbano ha ricordato la determinazione di suor Giuseppina De Muro, anch’essa Figlia della Carità di San Vincenzo de’ Paoli, riconosciuta Giusta tra le Nazioni dal Centro ebraico di Gerusalemme. Originaria di Lanusei, suor Giuseppina lavorò nelle carceri “Le Nuove“ di Torino, e riuscì a sottrarre alla deportazione e alla morte numerosi ebrei, tra cui alcuni bambini.

È nella scelta di non abdicare alla propria libertà che si conserva la sconfitta di ogni regime autoritario. Lo hanno ribadito le parole di Primo Levi, le cui opere sono state più volte citate, da “I sommersi e i salvati“ a “Il sistema periodico“. Così come sono state lette le riflessioni di scrittori e scrittrici -Edith Stein, Elie Wiesel, Edith Bruch- che hanno vissuto in prima persona la tragedia della follia nazista. «Pensa un po’» scriveva Levi a Bruch, «i tentativi di negare la Shoah ci sono adesso, che siamo ancora vivi, pensa a che cosa accadrà quando non lo saremo più». Per questa ragione, ha osservato Maria Antonietta Mongiu, citando Liliana Segre, senatrice, sopravvissuta della Shoah, solo l’esercizio quotidiano della memoria permetterà di “allontanare i barbari“. Perché, ha ammonito Olivetta Schena, citando un libro di Segre, «i miasmi del totalitarismo si nascondono nel retrobottega della storia collettiva» e ricordare è «un atto di giustizia postumo». Secondo Gabriella Dessì, le parole di Antonio Gramsci valgono sempre: siate cittadini e partigiani.

