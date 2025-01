Shoah, occhi puntati sul raduno estremista 

Dopo il forfait da parte dell’albergo a pochi passi dalla stazione Termini, che ha revocato la sala, è stata individuata una nuova location per il raduno internazionale dell’estrema destra a Roma. L'evento di Apf (Alliance for peace and freedom) “Europa. Una, libera, sovrana” si terrà in via Genzano, in zona Colli Albani, dove c’è una sede di Forza Nuova e poco distante da via Acca Larenzia, a partire dalle 11. Un’adunata dei movimenti nazionalisti europei, alla vigilia della Giornata della Memoria, che sarà monitorata dalla Questura con «adeguati servizi di osservazione e vigilanza». Si cercherà di evitare che, nelle fasi di afflusso e deflusso, si tengano «comportamenti apologetici» che violano le «normative vigenti» o offendano «il sentimento della memoria». Un riferimento a possibili gesti e slogan che potrebbero sfociare in apologia del fascismo o in atti antisemiti.

Sotto la lente in queste ore gli arrivi dall’estero degli ospiti “neri” dei vari gruppi che aderiscono all’iniziativa: da Falange e Democracia Nacional (Spagna) a Le Nationalistes (Francia), da Serbian Right (Serbia) a Heimat (Germania) fino a K21 (Grecia), Noua Dreapta (Romania) e SSNP (Siria). Ieri c’è stata una prima riunione fuori Roma tra i leader dei vari movimenti di estrema destra. Intanto dall’albergo che avrebbe dovuto ospitare l’evento di oggi hanno spiegato che l’annullamento è dovuto a un «guasto» al Centro congressi della struttura che «sarà inagibile fine al termine della manutenzione». E proprio ieri l’Associazione nazionale partigiani ha chiesto di vietare il «raduno nazifascista».

Intanto non si arresta la pioggia di attacchi che, sui social, si sta riversando sulla senatrice a vita Liliana Segre. Soprattutto da quando diverse sale cinematografiche e alcune istituzioni in giro per il Paese hanno messo in calendario la proiezione del documentario “Liliana”, dedicato alla vita della 94enne sopravvissuta ai campi di sterminio. Sotto un post pubblicato su Facebook dal cinema Raffaello di Modena con l’annuncio della messa in onda del docu-film sono comparsi diversi commenti, quasi 500, la maggior parte dei quali con offese.

