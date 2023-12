Shiffrin nega il bis a Goggia  Terza Brignone 

ST. MORITZ. Mikaela Shiffrin regina anche in discesa, ma è ancora grande Italia a St.Moritz. La campionessa americana doma la Corviglia e conquista la quarta vittoria nella libera della carriera, raggiungendo la cifra- monstre di 91 successi totali. Shiffrin ha chiuso davanti alle due leader azzurre (entrambe a quota 23 successi in carriera): Sofia Goggia dopo lo show di sabato nel superG è seconda a 15 centesimi dalla statunitense, a causa di qualche errore nel tratto centrale del percorso. Per l'olimpionica si tratta del podio numero 50 in carriera. Al terzo posto, con solo 2 centesimi in più rispetto alla Goggia, un'ottima Federica Brignone, partita con il pettorale numero 1, e quindi senza riferimenti. La valdostana, con il terzo posto in Svizzera, vede salire a 60 i podi conquistati in carriera. Decima Marta Bassino. Una gara segnata dalla scarsa visibilità e dalla lunga pausa dovuta all'infortunio all'austriaca Reisinger, motivi per cui la giuria ha deciso di fermarla al numero 35 (tutto regolare perché sono scese più di trenta atlete). Oggi secondo superG.

In Val d'Isere il gigante maschile va a Marco Odermatt, al 25° successo in carriera, grazie a due super manche. Oggi c’è lo slalom.