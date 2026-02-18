Shiffrin ha infranto il tabù-slalom: è oro 12 anni dopo Sochi 

CORTINA D'AMPEZZO. «Ho vinto! Ho vinto! Ho vinto!». Lo “urla" Mikaela Shiffrin dal suo profilo Instagram, festeggiando la medaglia d'oro olimpica anello slalom a Cortina D'Ampezzo. «Ci sono arrivata alla faccia della paura e dell'adrenalina e alle critiche e alle prese in giro di chi non sa nulla e non prova nemmeno a capire. Mi sono fermata al cancelletto, ho guardato la montagna e il percorso davanti, e il mio battito cardiaco quasi mi cascava in basso. Quando è iniziato il conto alla rovescia, ho spinto. Ho spinto per inseguire, ho spinto per guadagnare. Ho spinto ad osare e a sognare. Ho spinto per credere». L'americana ha vinto lo slalom olimpico di Cortina d'Ampezzo - davanti a Camille Rast e ad Anna Swenn Larsson - e va a medaglia per la prima volta dopo otto gare olimpiche a vuoto tra Pechino e Cortina e torna sul gradino più alto dello slalom speciale a 12 anni da Sochi (nel 2018 vinse il gigante). Tredicesime appaiate le azzurre Lara Della Mea e Martina Peterlini. Fuori la tedesca Lena Duerr e la ventenne svedese Cornelia Oehlund, che inseguivano Shiffrin a metà gara.

«Ho messo in dubbio», continua Shiffrin, «tutto ciò che ho imparato nella vita, più volte questa settimana. Ho messo in dubbio tutto. E poi mi sono lasciata alle spalle quelle domande e sono entrata comunque nell'arena».

RIPRODUZIONE RISERVATA