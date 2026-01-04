Shiffrin battuta da una super Rast  

Kranjska Gora. Scatenata. Dopo il gigante di sabato, Camille Rast vince anche lo slalom speciale di Coppa del Mondo a Kranjska Gora, davanti alla regina della specialità, Mikaela Shiffrin. L'elvetica, prima dopo la manche iniziale, ha incrementato il vantaggio su una pur strepitosa Shiffrin nella seconda e ha chiuso con 14 centesimi di vantaggio sulla rivale americana. Terza l'altra svizzera Wendy Holdener. Ottimo sesto posto per Lara Della Mea, che ha guadagnato una posizione rispetto al settimo tempo della prima manche. Di rilievo anche la decima posizione di Marta Peterlini (1'43''29), tredicesima dopo la prima manche.

