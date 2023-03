shiffrin, 2 record Vinatzer quinto 

SOLDEU. È una macchina invincibile la straordinaria campionessa Mikaela Shiffrin che a Soldeu ha vinto anche l'ultima gara, un gigante, di una stagione per lei storica. La statunitense con la 14ª vittoria in questa annata ha portato a quota 88 il record assoluto di successi in coppa del mondo e a 138 quello dei podi. Seconda la norvegese Thea Stjernsund, terza la canadese Valerie Grenier, sesta Marta Bassino dopo essere stata terza nella prima manche. L'azzurra è comunque finita terza sul podio nella classifica generale di specialità vinta dalla solita Shiffrin davanti alla svizzera Lara Gut-Behrami. Per la piemontese stagione eccellente: una vittoria, sette podi e titolo mondiale di superG.

Nello slalom uomini, si è invece imposto lo svizzero Ramon Zehnhaeusern davanti al norvegese Lukas Braathen, che si è così aggiudicato la sua prima coppa di disciplina. Terzo l'altro norvegese Henrik Kristoffersen, ottima prestazione di Alex Vinatzer: 19° nella prima manche, con un gran recupero, l'altoatesino ha chiuso quinto.

