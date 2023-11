Shiba, cagnetta abbandonata diventa campionessa nazionale 

Da cagnetta di pochi mesi condannata a morte sicura a campionessa nazionale di Dog balance fitness. È la storia a lieto fine di Shiba, una meticcia bianca con testa e orecchie color miele che nelle scorse settimane, a Ferrara, ha sbaragliato la concorrenza ai campionati Dbf, categoria B1, disciplina che perfeziona l’equilibro e la coordinazione dei cani. «Questa cagnetta ci ha cambiato la vita», racconta Dario Massa che insieme alla moglie Maria Bonaria ha accolto Shiba in casa nel 2009: «Ricordo ancora quel giorno di ottobre quando tziu Giuanni, un nostro compaesano, si è presentato in casa senza preavviso con un cucciolo pieno di pulci e malnutrito trovato poco prima in campagna. Da allora Shiba è rimasta sempre con noi e ci ha aperto un’altra prospettiva».

Dopo qualche tempo, Dario e Maria Bonaria si sono accorti che la cagnetta aveva problemi comportamentali, tanto da richiedere un percorso educativo specifico. «Per noi, entrare nel mondo dell’educazione cinofila è stata una rivelazione - dice Dario che oggi è anche presidente dell’Avac, l’associazione dei volontari amici dei cani - ora siamo due educatori anche noi, aiutiamo i cani con problemi e i loro padroni. Spesso non ci si rende conto di quanto i nostri animali siano poco rispettati. I canili sono pieni, prendersi cura di un trovatello è un grande regalo soprattutto per chi lo adotta».

RIPRODUZIONE RISERVATA