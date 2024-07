Sherri sì, Gaetano forse 

Il Cagliari sposta il suo quartier generale in Valle d'Aosta per la seconda fase del suo precampionato. E sempre oggi potrebbe scattare la seconda fase di un mercato che ha già portato cinque volti nuovi, ma che è tutt'altro che finito. A partire dal portiere albanese Alen Sherri, che potrebbe raggiungere già questa sera i nuovi compagni, e con il pensiero fisso di riportare in rossoblù Gianluca Gaetano.

Corte spietata

Un rapporto, quello tra il Cagliari e Gaetano, che non si è interrotto neanche dopo la fine del prestito al termine della passata stagione. Il club del presidente Giulini è rimasto alla finestra e ora, con Gaetano che non rientra nei piani del Napoli, punta a riportarlo in Sardegna. Ma tra il dire e il fare c'è la valutazione data dal presidente De Laurentiis (8-9 milioni) e la volontà del giocatore e il suo entourage di rompere il cordone ombelicale, leggasi partire a titolo definitivo. Il Cagliari ci prova, ma deve battere la concorrenza del Parma, dove Pecchia, già allenatore di Gaetano alla Cremonese, preme per il suo pupillo. Club rossoblù al momento avanti, ma con una trattativa tutt'altro che semplice. Tra le ipotesi, quella di un prestito oneroso (1-2 milioni) con un obbligo di riscatto legato alla salvezza. Da oggi ogni momento può essere quello giusto per sbloccare l'affare.

Sherri va veloce

Intanto si è già al momento decisivo per l'arrivo al Cagliari del portiere albanese Alen Sherri. Il giocatore è atteso oggi a Villa Stuart per le visite mediche, dopo le quali potrebbe raggiungere i nuovi compagni nel ritiro valdostano. Il Cagliari verserà all'Egnatia, squadra per cui Sherri ha giocato dal 2022, circa 300 mila euro, oltre al 10% della eventuale futura cessione, mentre il giocatore firmerà fino al 2027. L'arrivo di Sherri accelera la cessione di Boris Radunovic, conteso da Bari e Pisa. Ma il portiere serbo, prima di partire, potrebbe allungare il contratto (in scadenza il prossimo anno) fino al 2027.

Questione di feeling

Tra chi va e chi viene, c'è chi torna o, forse, non è mai andato via. «Per quanto potessi essere senza squadra, mi sentivo ancora un giocatore del Cagliari», ha raccontato Nicolas Viola, in una lunga intervista ai canali ufficiali del club rossoblù. Il contratto scaduto lo scorso 30 giugno è stato rinnovato per un altro anno, con opzione per la stagione successiva. E Viola ha un ringraziamento speciale: «Ho ricevuto tante manifestazioni d'affetto e ringraziamenti, ma sono io che ringrazio la gente. Sono qui perché ci hanno creduto mister e società, ma soprattutto i tifosi». E a proposito di Nicola: «Ho parlato col mister e la cosa che mi ha stupito è che sembrava di conoscerlo da tanti anni anche se non l'avevo mai visto. Questa è una sensazione importante, empaticamente ha tanto e non è solo una mia impressione, ma l'impressione di tutti». Ora il numero 10 guarda avanti: «Niente proclami, ma abbiamo gettato le basi per qualcosa di importante e che renda felici tutti». Viola è pronto a mettersi in gioco per il Cagliari: «La responsabilità mi appartiene, so qual è il mio futuro e sono convinto di poter dare qualcosa ai più giovani e i meno giovani. E non vedo l'ora di dimostrarlo. Cagliari mi ha dato tantissimo e io mi sento di avere ancora tanto da dare al Cagliari. Per questo non vedo l'ora di iniziare».

